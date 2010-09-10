Художественные курсы в Рязани
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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Художественные курсы в Рязани
Всем привет!
Хотела вот учиться живописи, а нигде не нашла. Нужны для взрослых.
Кто нибудь знает, где проходят и сколько стоят?
Хотела вот учиться живописи, а нигде не нашла. Нужны для взрослых.
Кто нибудь знает, где проходят и сколько стоят?
Re: Художественные курсы в Рязани
Одно время были занятия в школе искусств на Московском. Но это было лет пять назад. Сейчас не в курсе. Телефон школы 35-08-59
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Художественные курсы в Рязани
Есть еще курсы правополушарного рисования.
Лирическое отступление. Мне как-то в Москве сунули такую рекламку, я сначала повелся. Смысл такой - все люди умеют выражать свои мысли с помощью рисования, но у многих рациональное левое полушарие поработило творческое правое. Если правое полушарие "освободить", человека прорвет и он начнет мгновенно рисовать пейзажи и натюрморты. Едва ли не одно занятие, и ты уже почти художник. Не нравится - деньги за урок возвращают. Но якобы понравится точно.
Сначала хотел сходить, но побоялся. Мало ли - освободят правое полушарие, и оно поработит левое. А Генеральный мой может не понять перехода на правополушарную философию, и придется зарабатывать на жизнь живописью. А у меня ипотека.
В общем, не пошел.
Так вот, в Рязани такие курсы тоже есть. Мне вконтакте кто-то из друзей постоянно шлет приглашения на эти занятия.
(искренне надеюсь, что это не обычная практика рекламы курсов двумя-тремя свежезарегистрированными форумчанами)
Лирическое отступление. Мне как-то в Москве сунули такую рекламку, я сначала повелся. Смысл такой - все люди умеют выражать свои мысли с помощью рисования, но у многих рациональное левое полушарие поработило творческое правое. Если правое полушарие "освободить", человека прорвет и он начнет мгновенно рисовать пейзажи и натюрморты. Едва ли не одно занятие, и ты уже почти художник. Не нравится - деньги за урок возвращают. Но якобы понравится точно.
Сначала хотел сходить, но побоялся. Мало ли - освободят правое полушарие, и оно поработит левое. А Генеральный мой может не понять перехода на правополушарную философию, и придется зарабатывать на жизнь живописью. А у меня ипотека.
В общем, не пошел.
Так вот, в Рязани такие курсы тоже есть. Мне вконтакте кто-то из друзей постоянно шлет приглашения на эти занятия.
(искренне надеюсь, что это не обычная практика рекламы курсов двумя-тремя свежезарегистрированными форумчанами)
Re: Художественные курсы в Рязани
Подобное заведение есть на Соборке. Туда приглашают даже бабушек и дедушек. Могу точный адрес скинуть в личку.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
Re: Художественные курсы в Рязани
бабайка, а ты пробовала? Действительно ли после первого (второго?) урока можно обалдеть от собственных художественных возможностей?
Re: Художественные курсы в Рязани
Fafhrd писал(а):бабайка, а ты пробовала? Действительно ли после первого (второго?) урока можно обалдеть от собственных художественных возможностей?
Ой, немного не то написала. Я ответила топикстартеру. А на эксперименты с полушариями я не решусь. Они у меня сами скоро отключатся. И потом, вдруг научишься рисовать (это очень неплохо), зато разучишься выполнять другие необходимые организму потребности. Ну уж нафик.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
Re: Художественные курсы в Рязани
Эксперименты на мозге проводить опасно в любом возрасте...
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Художественные курсы в Рязани
Спасибо, скиньте в личку что на соборке есть! Буду премного благодарна.
Про правополушарное рисование - мое мнение, что это развод. Когда человек творит, выдумывает, фантазирует, это работает правое полушарие, и когда вы рисуете оно автоматом подключается) если так можно выразится) не нужно его специально как-то напрягать. Если хотите развить творчество - попробуйте рисовать левой рукой! писать, делать разные вещи. Еще помогает игра как в детстве. У детишек нет еще логики, следовательно правое полушарие активно работает.
Для тех, кто боится потерять навыки - не бойтесь, просто многое приобретете! Например, креативность, способность по разному смотреть на вещи) Это интересно же!
Мозг сложнейшее устройство, и сломать его, развивиая навыки, нельзя, это глупости)
Всем бобра!=)
Про правополушарное рисование - мое мнение, что это развод. Когда человек творит, выдумывает, фантазирует, это работает правое полушарие, и когда вы рисуете оно автоматом подключается) если так можно выразится) не нужно его специально как-то напрягать. Если хотите развить творчество - попробуйте рисовать левой рукой! писать, делать разные вещи. Еще помогает игра как в детстве. У детишек нет еще логики, следовательно правое полушарие активно работает.
Для тех, кто боится потерять навыки - не бойтесь, просто многое приобретете! Например, креативность, способность по разному смотреть на вещи) Это интересно же!
Мозг сложнейшее устройство, и сломать его, развивиая навыки, нельзя, это глупости)
Всем бобра!=)
Re: Художественные курсы в Рязани
Я всегда хотел так научиться рисовать. Как будет свободное время, обязательно запишусь на курсы.
Re: Художественные курсы в Рязани
Stivvi писал(а):Я всегда хотел так научиться рисовать. Как будет свободное время, обязательно запишусь на курсы.
На самом деле не обязательно записываться сразу на курсы и платить за это деньги. Можно потихоньку учиться рисовать в свободное время дома с помощью различных мастер-классов. Я таким образом не только учусь рисовать, но и лепить. Так что если вам такой формат обучения интересен, то можете посмотреть различные материалы по освоению хобби тут https://onwomen.ru/
здесь есть место для вашей рекламы xD
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