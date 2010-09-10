Поставил на Мазду 6 щётки стеклоочистителя Denso

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
ENGI
Знаток RZN.info
Сообщения: 6963
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 22:14
Откуда: уездный город N

Re: Поставил на Мазду 6 щётки стеклоочистителя Denso

Сообщение ENGI » 07 июл 2016, 01:18

LRF писал(а):
ENGI писал(а):Как и было рекомендовано - купил летом DENSO гибридные (удалось собрать полный комплект в одном интернет-магазине по приемлемой цене). Впечатления сугубо положительные по сравнению с бескаркасными Bosch: при малом количестве воды трут чисто и разводов не оставляют, пропусков при очистке стекла нет (каркасные плохо прижимались посередине в месте крепления поводков и там часто оставались непротертые пятна), по стеклу скользят плавно и шумят от трения меньше. Остаются последние два вопроса - как поведут себя при отрицательных температурах и как долго прослужат.


Зимой могу замерзнуть, приходиться их руками очищать от наледи.
Думаю максимум год прослужат.
Я стараюсь, раз в полгода менять щетки.

По итогам годовой эксплуатации гибридные DENSO ни разу не обледенели критично зимой, по стеклу скользят плавно и бесшумно, но оставляют полосы. Буду искать альтернативу.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Engineer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3984
Зарегистрирован: 22 окт 2005, 03:06

Re: Поставил на Мазду 6 щётки стеклоочистителя Denso

Сообщение Engineer » 07 июл 2016, 09:02

Как купил Опель так ставлю Бош. Не подводили.
Вернуться к началу
LRF
Гость RZN.info
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 10 май 2009, 20:43
Откуда: Москва

Re: Поставил на Мазду 6 щётки стеклоочистителя Denso

Сообщение LRF » 32 минуты назад

Engineer писал(а):Как купил Опель так ставлю Бош. Не подводили.


Мне бош не понравились, хотя ,возможно, подделка была.


Тема поднималась пользователем LRF 07 май 2017, 11:30.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Автомобили и эксплуатация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя