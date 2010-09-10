ENGI писал(а): Как и было рекомендовано - купил летом DENSO гибридные (удалось собрать полный комплект в одном интернет-магазине по приемлемой цене). Впечатления сугубо положительные по сравнению с бескаркасными Bosch: при малом количестве воды трут чисто и разводов не оставляют, пропусков при очистке стекла нет (каркасные плохо прижимались посередине в месте крепления поводков и там часто оставались непротертые пятна), по стеклу скользят плавно и шумят от трения меньше. Остаются последние два вопроса - как поведут себя при отрицательных температурах и как долго прослужат.