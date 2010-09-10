Поставил на Мазду 6 щётки стеклоочистителя Denso
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Re: Поставил на Мазду 6 щётки стеклоочистителя Denso
LRF писал(а):ENGI писал(а):Как и было рекомендовано - купил летом DENSO гибридные (удалось собрать полный комплект в одном интернет-магазине по приемлемой цене). Впечатления сугубо положительные по сравнению с бескаркасными Bosch: при малом количестве воды трут чисто и разводов не оставляют, пропусков при очистке стекла нет (каркасные плохо прижимались посередине в месте крепления поводков и там часто оставались непротертые пятна), по стеклу скользят плавно и шумят от трения меньше. Остаются последние два вопроса - как поведут себя при отрицательных температурах и как долго прослужат.
Зимой могу замерзнуть, приходиться их руками очищать от наледи.
Думаю максимум год прослужат.
Я стараюсь, раз в полгода менять щетки.
По итогам годовой эксплуатации гибридные DENSO ни разу не обледенели критично зимой, по стеклу скользят плавно и бесшумно, но оставляют полосы. Буду искать альтернативу.
Re: Поставил на Мазду 6 щётки стеклоочистителя Denso
Как купил Опель так ставлю Бош. Не подводили.
Re: Поставил на Мазду 6 щётки стеклоочистителя Denso
Engineer писал(а):Как купил Опель так ставлю Бош. Не подводили.
Мне бош не понравились, хотя ,возможно, подделка была.
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Условия получения кредита наличными в СКБ-Банк:
Сумма кредита - от 51 000 до 1 300 000 руб.
Срок кредитования - до 60 мес.
Процентная ставка - от 15,9%
Обеспечение - не требуется
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Требования к заемщикам:
Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ
Заполнить заявку
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