Сообщение vova » 26 ноя 2012, 20:45

НЕЗАБУДКА писал(а): Подскажите где качественно и за не большие деньги можно создать сайт и работает ли продвижение сайта или это чисто лохотрон. Есть ли какие положительные отзывы, подскажите пожалуйста очень нужно. Компаний конечно много но хочется действительно не пролететь.

Вот на первый вопрос не подскажуа на второй скажу, что продвижение работает, и вполне реально, но по высококонкурентному запросу 100% гарантий не даст никто, точнее дать-то могут, но и для них это будет лотереяНо в любом случае нужно смотреть по вашим словам, тематике и наличию конкурентов. Не исключено, что какой-нибудь яндекс.директ или google.adwords вам обойдутся дешевле продвижения и принесут эффект быстрее.