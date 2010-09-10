Создание и продвижение сайта

Реклама и дизайн в Рязани. Вопросы по рекламным технологиям, носителям, оборудованию.

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НЕЗАБУДКА
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 07 апр 2011, 00:04

Создание и продвижение сайта

Сообщение НЕЗАБУДКА » 22 ноя 2012, 17:09

Подскажите где качественно и за не большие деньги можно создать сайт и работает ли продвижение сайта или это чисто лохотрон. Есть ли какие положительные отзывы, подскажите пожалуйста очень нужно. Компаний конечно много но хочется действительно не пролететь.
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НЕЗАБУДКА
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 07 апр 2011, 00:04

Re: Создание и продвижение сайта

Сообщение НЕЗАБУДКА » 22 ноя 2012, 17:58

Народ, что не можете не чего написать? Нет не у кого сайта?
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ExChallenger
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 11:55
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Re: Создание и продвижение сайта

Сообщение ExChallenger » 26 ноя 2012, 15:06

НЕЗАБУДКА писал(а):Подскажите где качественно и за не большие деньги можно создать сайт и работает ли продвижение сайта или это чисто лохотрон. Есть ли какие положительные отзывы, подскажите пожалуйста очень нужно. Компаний конечно много но хочется действительно не пролететь.

Мы можем помочь, но слишком мало вводной информации.
Какой бюджет мероприятия - "недорого" - очень относительное понятие? Какая тематика сайта? Какой необходим функционал?
Продвижение сайта способно приносить клиентов, порой в разы дешевле, чем другие инструменты, но не во всех сферах.
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vova
Гость RZN.info
Сообщения: 334
Зарегистрирован: 25 авг 2009, 08:59
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Re: Создание и продвижение сайта

Сообщение vova » 26 ноя 2012, 20:45

НЕЗАБУДКА писал(а):Подскажите где качественно и за не большие деньги можно создать сайт и работает ли продвижение сайта или это чисто лохотрон. Есть ли какие положительные отзывы, подскажите пожалуйста очень нужно. Компаний конечно много но хочется действительно не пролететь.

Вот на первый вопрос не подскажу :D а на второй скажу, что продвижение работает, и вполне реально, но по высококонкурентному запросу 100% гарантий не даст никто, точнее дать-то могут, но и для них это будет лотерея :) Но в любом случае нужно смотреть по вашим словам, тематике и наличию конкурентов. Не исключено, что какой-нибудь яндекс.директ или google.adwords вам обойдутся дешевле продвижения и принесут эффект быстрее.
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НЕЗАБУДКА
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 07 апр 2011, 00:04

Re: Создание и продвижение сайта

Сообщение НЕЗАБУДКА » 29 ноя 2012, 11:54

Спасибо за советы. Тематика сайта натяжные потолки чего так много в нашем регионе еще жалюзи и шторы.
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vova
Гость RZN.info
Сообщения: 334
Зарегистрирован: 25 авг 2009, 08:59
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Re: Создание и продвижение сайта

Сообщение vova » 29 ноя 2012, 21:06

НЕЗАБУДКА писал(а):Спасибо за советы. Тематика сайта натяжные потолки чего так много в нашем регионе еще жалюзи и шторы.

Вам тогда лучше всего в директ + продвижение. В Директе будете конкурировать с Москвой, цены могут быть большие, москвичам деньги девать некуда, вот и рекламируются на всю центральную Россию. А по продвижению, конкурентов в ваших тематиках много, но скажу по секрету :D , продвижением сайтов они не занимаются, поэтому вполне реально занять какое-то место на первой странице, но не сразу конечно.
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ExChallenger
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 11:55
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Re: Создание и продвижение сайта

Сообщение ExChallenger » 30 ноя 2012, 21:03

Нормальная тематика для продвижения. Должно отбиваться при грамотном подходе.

В Директе будете конкурировать с Москвой, цены могут быть большие, москвичам деньги девать некуда, вот и рекламируются на всю центральную Россию.

Это скорее из-за бестолкового таргетинга, а не умышленное желание рекламироваться на другие регионы;)
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НЕЗАБУДКА
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 07 апр 2011, 00:04

Re: Создание и продвижение сайта

Сообщение НЕЗАБУДКА » 30 ноя 2012, 21:50

Спасибо Ваше мнение мне помогло, просто никогда не сталкивалась с этим. Буду надеяться что продвижение работает.
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mordochka1
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 окт 2014, 14:24

Re: Создание и продвижение сайта

Сообщение mordochka1 » 17 ноя 2014, 14:33

Посоветовали обратиться в bSimple.Люди советовали правильные, но все же. Кто что про них знает?
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mordochka1
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 окт 2014, 14:24

Re: Создание и продвижение сайта

Сообщение mordochka1 » 15 дек 2014, 15:06

Участвуйте в конкурсе

«Рейтинг Рунета» открыл прием заявок на конкурс сайтов. Начиная с 3 декабря 2014 года все желающие смогут подать заявку на участие во Всероссийском конкурсе сайтов «Рейтинг Рунета - 2015». Приём заявок продлится до 28 марта 2015 года.
Главная цель конкурса — определить лучшие сайты Рунета.
Принципиально важные особенности конкурса — непредвзятость и объективность оценки, невозможность участников повлиять на результат, а также стремление дать максимально широкую картину текущего состояния веб-отрасли. Оценка проводится по 25 номинациям — это позволяет сайтам самой разной направленности принять участие в конкурсе.

Присоединяйтесь и побеждайте!

Подробнее о конкурсе здесь: http://www.ratingruneta.ru/awards
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11313
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Создание и продвижение сайта

Сообщение UNCLE1911 » 12 янв 2016, 15:17

Фамилию, год рождения знакомого, сколько заработал, когда? Иначе все объявляется наглой брехней!)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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aleka
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 18:47
Откуда: Рязань

Re: Создание и продвижение сайта

Сообщение aleka » 19 апр 2016, 09:15

vova писал(а):
НЕЗАБУДКА писал(а):Спасибо за советы. Тематика сайта натяжные потолки чего так много в нашем регионе еще жалюзи и шторы.

Вам тогда лучше всего в директ + продвижение. В Директе будете конкурировать с Москвой, цены могут быть большие, москвичам деньги девать некуда, вот и рекламируются на всю центральную Россию. А по продвижению, конкурентов в ваших тематиках много, но скажу по секрету :D , продвижением сайтов они не занимаются, поэтому вполне реально занять какое-то место на первой странице, но не сразу конечно.


Реклама по Москве - очень дорогое удовольствие. Нужно продвигать сайт по низкочастотным запросам, тогда и толк будет. Анализируйте выдачу, своих конкурентов. Сеолиб вам в помощь. Почитайте, если не знакомы с этим сервисом. Анализируешь конкурентов, после чего уже можно делать выводы относительно целесообразности продвижения по тем или иным поисковым запросам.
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Gera111
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 08 сен 2013, 20:46

Re: Создание и продвижение сайта

Сообщение Gera111 » 20 авг 2018, 11:02

Смотря какое продвижение нужно, сейчас можно и на сайтах фрилансеров заказать. Хотя если нужно комплексное продвижение, то лучше обратиться к профи, который специализируется только на сео.
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Kyper
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 08 окт 2011, 18:47

Re: Создание и продвижение сайта

Сообщение Kyper » 20 авг 2018, 11:11

Мне кажется, что это еще смотря на кого попадешь, ведь на биржах фриланса разные люди и не знаешь точно, что за человек и какие у него навыки, конечно там цены ниже чем в веб-студиях. Лучше конечно когда есть специалист с проверенной репутацией и портфолио своих работ. Я думаю обратиться для продвижения сайта Мне кажется, что это еще смотря на кого попадешь, ведь на биржах фриланса разные люди и не знаешь точно, что за человек и какие у него навыки, конечно там цены ниже чем в веб-студиях. Лучше конечно когда есть специалист с проверенной репутацией и портфолио своих работ. Я думаю обратиться для продвижения сайта сюда сюда Интересно узнать мнение. Кто-то уже обращался?
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Voed
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 23:15

Re: Создание и продвижение сайта

Сообщение Voed » 21 сен 2018, 16:19

Рекомендую продвижение поисковое дополнять привлечением трафика (лидов). Это даст вдвойне крутой эффект.
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Малинка90
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 15:30

Re: Создание и продвижение сайта

Сообщение Малинка90 » 26 сен 2018, 16:06

Какое привлечение вы имеете в виду? С рекламы из социальных сетей?
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Voed
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 23:15

Re: Создание и продвижение сайта

Сообщение Voed » 26 сен 2018, 16:20

Я имею в виду покупку трафика на сайт. подробно можно здесь https://www.directadvert.ru/text/buyers почитать, если пока не имеете представления, что это такое.
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tvptvp
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 38 минут назад

Re: Создание и продвижение сайта

Сообщение tvptvp » 25 минут назад

Профессиональные услуги продвижение сайта цена в СПб по созданию и продвижению сайтов для вашего бизнеса,недорого и в короткие сроки!
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