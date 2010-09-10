Создание и продвижение сайта
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Создание и продвижение сайта
Подскажите где качественно и за не большие деньги можно создать сайт и работает ли продвижение сайта или это чисто лохотрон. Есть ли какие положительные отзывы, подскажите пожалуйста очень нужно. Компаний конечно много но хочется действительно не пролететь.
Re: Создание и продвижение сайта
Народ, что не можете не чего написать? Нет не у кого сайта?
- ExChallenger
- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 11:55
- Контактная информация:
Re: Создание и продвижение сайта
НЕЗАБУДКА писал(а):Подскажите где качественно и за не большие деньги можно создать сайт и работает ли продвижение сайта или это чисто лохотрон. Есть ли какие положительные отзывы, подскажите пожалуйста очень нужно. Компаний конечно много но хочется действительно не пролететь.
Мы можем помочь, но слишком мало вводной информации.
Какой бюджет мероприятия - "недорого" - очень относительное понятие? Какая тематика сайта? Какой необходим функционал?
Продвижение сайта способно приносить клиентов, порой в разы дешевле, чем другие инструменты, но не во всех сферах.
Re: Создание и продвижение сайта
НЕЗАБУДКА писал(а):Подскажите где качественно и за не большие деньги можно создать сайт и работает ли продвижение сайта или это чисто лохотрон. Есть ли какие положительные отзывы, подскажите пожалуйста очень нужно. Компаний конечно много но хочется действительно не пролететь.
Вот на первый вопрос не подскажу а на второй скажу, что продвижение работает, и вполне реально, но по высококонкурентному запросу 100% гарантий не даст никто, точнее дать-то могут, но и для них это будет лотерея Но в любом случае нужно смотреть по вашим словам, тематике и наличию конкурентов. Не исключено, что какой-нибудь яндекс.директ или google.adwords вам обойдутся дешевле продвижения и принесут эффект быстрее.
Re: Создание и продвижение сайта
Спасибо за советы. Тематика сайта натяжные потолки чего так много в нашем регионе еще жалюзи и шторы.
Re: Создание и продвижение сайта
НЕЗАБУДКА писал(а):Спасибо за советы. Тематика сайта натяжные потолки чего так много в нашем регионе еще жалюзи и шторы.
Вам тогда лучше всего в директ + продвижение. В Директе будете конкурировать с Москвой, цены могут быть большие, москвичам деньги девать некуда, вот и рекламируются на всю центральную Россию. А по продвижению, конкурентов в ваших тематиках много, но скажу по секрету , продвижением сайтов они не занимаются, поэтому вполне реально занять какое-то место на первой странице, но не сразу конечно.
- ExChallenger
- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 11:55
- Контактная информация:
Re: Создание и продвижение сайта
Нормальная тематика для продвижения. Должно отбиваться при грамотном подходе.
Это скорее из-за бестолкового таргетинга, а не умышленное желание рекламироваться на другие регионы;)
В Директе будете конкурировать с Москвой, цены могут быть большие, москвичам деньги девать некуда, вот и рекламируются на всю центральную Россию.
Это скорее из-за бестолкового таргетинга, а не умышленное желание рекламироваться на другие регионы;)
Re: Создание и продвижение сайта
Спасибо Ваше мнение мне помогло, просто никогда не сталкивалась с этим. Буду надеяться что продвижение работает.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 11 окт 2014, 14:24
Re: Создание и продвижение сайта
Посоветовали обратиться в bSimple.Люди советовали правильные, но все же. Кто что про них знает?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 11 окт 2014, 14:24
Re: Создание и продвижение сайта
Участвуйте в конкурсе
«Рейтинг Рунета» открыл прием заявок на конкурс сайтов. Начиная с 3 декабря 2014 года все желающие смогут подать заявку на участие во Всероссийском конкурсе сайтов «Рейтинг Рунета - 2015». Приём заявок продлится до 28 марта 2015 года.
Главная цель конкурса — определить лучшие сайты Рунета.
Принципиально важные особенности конкурса — непредвзятость и объективность оценки, невозможность участников повлиять на результат, а также стремление дать максимально широкую картину текущего состояния веб-отрасли. Оценка проводится по 25 номинациям — это позволяет сайтам самой разной направленности принять участие в конкурсе.
Присоединяйтесь и побеждайте!
Подробнее о конкурсе здесь: http://www.ratingruneta.ru/awards
«Рейтинг Рунета» открыл прием заявок на конкурс сайтов. Начиная с 3 декабря 2014 года все желающие смогут подать заявку на участие во Всероссийском конкурсе сайтов «Рейтинг Рунета - 2015». Приём заявок продлится до 28 марта 2015 года.
Главная цель конкурса — определить лучшие сайты Рунета.
Принципиально важные особенности конкурса — непредвзятость и объективность оценки, невозможность участников повлиять на результат, а также стремление дать максимально широкую картину текущего состояния веб-отрасли. Оценка проводится по 25 номинациям — это позволяет сайтам самой разной направленности принять участие в конкурсе.
Присоединяйтесь и побеждайте!
Подробнее о конкурсе здесь: http://www.ratingruneta.ru/awards
Re: Создание и продвижение сайта
Фамилию, год рождения знакомого, сколько заработал, когда? Иначе все объявляется наглой брехней!)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Создание и продвижение сайта
vova писал(а):НЕЗАБУДКА писал(а):Спасибо за советы. Тематика сайта натяжные потолки чего так много в нашем регионе еще жалюзи и шторы.
Вам тогда лучше всего в директ + продвижение. В Директе будете конкурировать с Москвой, цены могут быть большие, москвичам деньги девать некуда, вот и рекламируются на всю центральную Россию. А по продвижению, конкурентов в ваших тематиках много, но скажу по секрету , продвижением сайтов они не занимаются, поэтому вполне реально занять какое-то место на первой странице, но не сразу конечно.
Реклама по Москве - очень дорогое удовольствие. Нужно продвигать сайт по низкочастотным запросам, тогда и толк будет. Анализируйте выдачу, своих конкурентов. Сеолиб вам в помощь. Почитайте, если не знакомы с этим сервисом. Анализируешь конкурентов, после чего уже можно делать выводы относительно целесообразности продвижения по тем или иным поисковым запросам.
Re: Создание и продвижение сайта
Смотря какое продвижение нужно, сейчас можно и на сайтах фрилансеров заказать. Хотя если нужно комплексное продвижение, то лучше обратиться к профи, который специализируется только на сео.
Re: Создание и продвижение сайта
Мне кажется, что это еще смотря на кого попадешь, ведь на биржах фриланса разные люди и не знаешь точно, что за человек и какие у него навыки, конечно там цены ниже чем в веб-студиях. Лучше конечно когда есть специалист с проверенной репутацией и портфолио своих работ. Я думаю обратиться для продвижения сайта Мне кажется, что это еще смотря на кого попадешь, ведь на биржах фриланса разные люди и не знаешь точно, что за человек и какие у него навыки, конечно там цены ниже чем в веб-студиях. Лучше конечно когда есть специалист с проверенной репутацией и портфолио своих работ. Я думаю обратиться для продвижения сайта сюда сюда Интересно узнать мнение. Кто-то уже обращался?
Re: Создание и продвижение сайта
Рекомендую продвижение поисковое дополнять привлечением трафика (лидов). Это даст вдвойне крутой эффект.
Re: Создание и продвижение сайта
Какое привлечение вы имеете в виду? С рекламы из социальных сетей?
Re: Создание и продвижение сайта
Я имею в виду покупку трафика на сайт. подробно можно здесь https://www.directadvert.ru/text/buyers почитать, если пока не имеете представления, что это такое.
Re: Создание и продвижение сайта
Комплексное продвижение нашего сайта, которое мы заказывали в студии Seo Solution https://www.seosolution.ua/odessa.html объединяло в себе и рекламу (в том числе маркетинг) и сео продвижение в интернете и сео оптимизацию сайта (внутреннюю и внешнюю). При этом все было выполнено на высоком профессиональном уровне и мы остались удовлетворены полученным результатом..
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 17 май 2012, 22:16
- Контактная информация:
Re: Создание и продвижение сайта
отвечая на вопрос, работает ли продвижение сайта, отвечаю - из личного опыта пришла к однозначному выводу, что и СЕО продвижение сайта и создание сайта в Рязани, работает и приносит свои результаты. Был заказан интернет магазин в веб-студии "Мне нужен сайт" и его дальнейшее сео продвижение в Яндексе. Так вот третий год сайт по большинству запросов в ТОПе. Подсчитали - такое же количество переходов из ЯДирект вышло бы раз в 5 дороже, чем имеющиеся переходы из поиска. Так что все живо и работает, если правильно сделать.
А что подумал Кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитан ©
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