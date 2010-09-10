Сообщение Колхозник » 23 окт 2016, 12:22

Прицепы с разрешённой максимальной массой до 750 кг испокон веков можно было цеплять за почти все автомобили кроме инвалидных мотоколясок из фильма "Операция Ы". И тормозной системы на таких прицепах нет.



Ездить надо нормально. Сейчас просто идёт массовая автомобилизация страны. Олени активно садятся за рули своих кредитопомоек. Давят на педали как раллийные гонщики, а вот рулят как оленедолбоящеры. Куча аварий. Выпиливаются под собственный видеорегистратор целыми семьями, притопив по прямой 150 км/ч на своем говноланосе с вытекшими амортизаторами на абсолютно прямой дороге. И не удивлюсь, если и с прицепом притопят 200 по встречке и улетят в камаз. Естественный отбор должен работать.

По-иному светит нам Солнце на Земле:

Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)