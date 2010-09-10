Выбор внедорожника

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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Рязанский Дятел
Гость RZN.info
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 13 май 2016, 13:28

Re: Выбор внедорожника

Сообщение Рязанский Дятел » 14 май 2016, 14:20

Гелендеваген однозначна.
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Gholbirisa
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 23:05

Re: Выбор внедорожника

Сообщение Gholbirisa » 15 май 2016, 23:19

ВРУНГЕЛЬ писал(а):Toyota хочет продавать Land Cruiser «родом из 80-х».

И за сущие копейки по-ходу .
Если Серые сейчас просят 4 млн, то сколько же она белая стоить будит?

для любителя того времени неплохая покупка)))) немало найдется желающих
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MsVeronika
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 27 июн 2016, 07:27

Re: Выбор внедорожника

Сообщение MsVeronika » 28 июн 2016, 11:50

Тоёта Прадо и как внедорожник хорош и в городе уверен еще есть вариант Митсубиши Пажеро тоже харош
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3650
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Выбор внедорожника

Сообщение Vredtech » 28 июн 2016, 19:27

MsVeronika писал(а):Тоёта Прадо и как внедорожник хорош и в городе уверен еще есть вариант Митсубиши Пажеро тоже харош


Обоих "Патриотом" вытаскивали :D
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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MsVeronika
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 27 июн 2016, 07:27

Re: Выбор внедорожника

Сообщение MsVeronika » 31 июл 2016, 18:55

Vredtech писал(а):
MsVeronika писал(а):Тоёта Прадо и как внедорожник хорош и в городе уверен еще есть вариант Митсубиши Пажеро тоже харош


Обоих "Патриотом" вытаскивали :D

значит лучше "Патриота" никто ничего и не придумал :lol:
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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3626
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Выбор внедорожника

Сообщение Колхозник » 21 окт 2016, 10:59

Недавно узнал интересную особенность автомобилей УАЗ. Не могу не похвалить вип-элитного отечественного импортозамещающего производителя. Оказывается на большинство автомобилей УАЗ-Патриот и классический УАЗ запрещено устанавливать тягово-сцепные устройства (крюки для прицепа). И не только. Дилеры УАЗ продают автомобили с крюками, то есть продают заведомо опасные автомобили. И всем глубочайше насрать ровно до того момента, пока они не получат проблемы с регистрацией автомобиля, либо постановление о приведении автомобиля в заводское состояние. На техосмотре тоже имеют законное право прицепиться к крюку. Для многих ватномыслящих счастливых владельцев это становится сюрпризом.

https://www.drive2.com/l/9368567/

Товарищ ищет логику. А логика простая. Производитель решил не сертифицировать допоборудование, эффективные топменеджеры сэкономили себе на бонусы по итогам года. А лох один хрен купит и не подавится. Список допоборудования на УАЗ очень куцый - люк на крыше и багажные дуги, ничего иного так просто поставить нельзя. При этом даже такой уважаемый производитель ведер с болтами как ВАЗ, сертифицировал на Ниву-Шевроле аж шнорхель, не говоря про крюк для прицепа. Видимо господдержка и Бу Андерсон творили чудеса.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6924
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Выбор внедорожника

Сообщение ivanes » 21 окт 2016, 16:48

Вам лично не опасно ездить с прицепом без тормозов? Знакомый долго прицеп к ВАЗ-21043 ставил.пока дуги прицепа при торможении не погнулись. Из колес сделали садовую тачку по типу от Станкозавода.
Нива такая же была. Просто прицеп не залетал на крышу при резком торможении авто.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Выбор внедорожника

Сообщение listen10 » 21 окт 2016, 18:47

ivanes писал(а):Вам лично не опасно ездить с прицепом без тормозов? Знакомый долго прицеп к ВАЗ-21043 ставил.пока дуги прицепа при торможении не погнулись. Из колес сделали садовую тачку по типу от Станкозавода.
Нива такая же была. Просто прицеп не залетал на крышу при резком торможении авто.

Если перегрузить прицеп, то ясен перец, погнутся. Раньше деловой народ менял на мытышинских прицепах дохлый каркас и дуги из швелера, на толстостенную трубу и коробку наращивал по высоте. У нас вообще из титана коробка была. Раньше за это не гоняли, главное, чтобы шильдик с номером кузова был.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6924
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Выбор внедорожника

Сообщение ivanes » 23 окт 2016, 11:59

Тормозная система нужна на прицепе,а не замена дуг. При гидро тормозах не так просто сделать тормоза на прицепе.
Пустой без тормозной прицеп при торможении может взлететь на крышу машины. Раньше никто не гонял за машины без фар и задних фонарей. Теперь за самоварную трубу вместо глушителя гоняют и штрафуют.
мне слепой определял марку машины. Хлопают дверями и воняет чистым бензином- наша марка. Если этого нет, иномарка.АвтоУАЗ не разрешил цеплять к Патриоту безтормозной прицеп.
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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3626
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Выбор внедорожника

Сообщение Колхозник » 23 окт 2016, 12:22

Прицепы с разрешённой максимальной массой до 750 кг испокон веков можно было цеплять за почти все автомобили кроме инвалидных мотоколясок из фильма "Операция Ы". И тормозной системы на таких прицепах нет.

Ездить надо нормально. Сейчас просто идёт массовая автомобилизация страны. Олени активно садятся за рули своих кредитопомоек. Давят на педали как раллийные гонщики, а вот рулят как оленедолбоящеры. Куча аварий. Выпиливаются под собственный видеорегистратор целыми семьями, притопив по прямой 150 км/ч на своем говноланосе с вытекшими амортизаторами на абсолютно прямой дороге. И не удивлюсь, если и с прицепом притопят 200 по встречке и улетят в камаз. Естественный отбор должен работать.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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DarkHobbit
Пользователь RZN.info
Сообщения: 659
Зарегистрирован: 13 мар 2008, 05:47
Откуда: Рязань

Re: Выбор внедорожника

Сообщение DarkHobbit » 03 дек 2016, 17:29

Колхозник писал(а):Естественный отбор должен работать.

Какой нафиг отбор. Страдают, как правило, не сами долбоящеры, а ни в чём не повинные люди, в которых они впилились...
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11299
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Выбор внедорожника

Сообщение UNCLE1911 » 04 дек 2016, 22:44

Так, давайте повернем разговор в русло топика. Что скажете о Дастере?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Выбор внедорожника

Сообщение listen10 » 05 дек 2016, 13:40

http://www.logan-club.ru/forum/viewforu ... c609fa0f44
Сосед по подъезду доволен,он брал одним из первых 2.0л,сейчас же,за эти деньги можно рассматривать много вариантов б\у кроссоверов. Знакомый по бане хвалит даже 1.6л,ему хватает говорит. Главный плюс в этом авто - копеечное обслуживание.
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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3626
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Выбор внедорожника

Сообщение Колхозник » 10 дек 2016, 13:27

DarkHobbit писал(а):
Колхозник писал(а):Естественный отбор должен работать.

Какой нафиг отбор. Страдают, как правило, не сами долбоящеры, а ни в чём не повинные люди, в которых они впилились...

Вот канонический видеоролик про оленя за рулем Киасоляриса:
https://www.youtube.com/watch?v=Nbr7XVt_DdI
40-летний долбоящер выпилился вместе с 4-мя курами в салоне. Куры, разумеется, не знали что притапливать на кредитопомойном говне 190 км/ч опасно для жизни. По зомбоящику в развлекательно-отупляющих ток-шоу им про это не говорили. Водитель встречного тягача выжил.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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uncotTus
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 мар 2017, 00:43

Выбор внедорожника

Сообщение uncotTus » 13 май 2017, 23:39

Мы покупали машину в салоне Авто Mix, там очень большой выбор, и новые, и подержанные. Мне там понравилось, все показали, рассказали... Есть возможность оформления в кредит, цены нормальные.

http://csgobingo.pro
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VTukalov
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 26 янв 2010, 21:03
Откуда: Рязань

Re: Выбор внедорожника

Сообщение VTukalov » 15 июн 2017, 09:51

А русский УАЗ никто не рассматривает?)
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oleg466
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 21:10
Контактная информация:
Контактная информация пользователя oleg466

Re: Выбор внедорожника

Сообщение oleg466 » 26 июн 2017, 21:12

pri писал(а):Ну почему же? Хоть китайцы... А хто у корейцев? У Хундаев у всех чего-нибудь не то. Как правило - привод непостоянный.

соглашусь с вызказыванием
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vlad1m1r
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 04 авг 2016, 16:55
Откуда: РЗН

Re: Выбор внедорожника

Сообщение vlad1m1r » 24 окт 2018, 22:14

зайди на сайт объявлений посмотри, почитай что люди предлагают, какие авто.
как вариант - http://baraholka.avtofixit.com
там куча разных объявлений каждый день люди публикуют
всё будет хорошо!
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6924
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Выбор внедорожника

Сообщение ivanes » Сегодня, 11:24

как сообщают дилеры цены на подержанные джипы дешевеют.За два года на 27%.
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