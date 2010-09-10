Выбор внедорожника
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Re: Выбор внедорожника
Знаете, к моему счастью, я уже выбрал себе внедорожник, хоть это и заняло у меня полгода. Теперь решил, что стоило бы обзавестись и фаркопом. Но не могу выбрать модель. Какую из этих вы бы могли мне посоветовать, господа? Буду признателен за дельные советы. У меня Тойота Прадо. Думаю, что вариантов существует немало, ведь так? Какой то да подойдет
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: Выбор внедорожника
Я точно знаю, какой внедорожник хочу, но на новую мечту пока не хватает денег...
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