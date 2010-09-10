Выбор внедорожника

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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Mukoll
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 19 авг 2016, 15:43

Re: Выбор внедорожника

Сообщение Mukoll » 09 сен 2020, 08:40

Знаете, к моему счастью, я уже выбрал себе внедорожник, хоть это и заняло у меня полгода. Теперь решил, что стоило бы обзавестись и фаркопом. Но не могу выбрать модель. Какую из этих вы бы могли мне посоветовать, господа? Буду признателен за дельные советы. У меня Тойота Прадо. Думаю, что вариантов существует немало, ведь так? Какой то да подойдет :)
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: Выбор внедорожника

Сообщение Зинаидушка » Сегодня, 18:28

Я точно знаю, какой внедорожник хочу, но на новую мечту пока не хватает денег...
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