Выбор внедорожника

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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Mukoll
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 19 авг 2016, 15:43

Re: Выбор внедорожника

Сообщение Mukoll » 09 сен 2020, 08:40

Знаете, к моему счастью, я уже выбрал себе внедорожник, хоть это и заняло у меня полгода. Теперь решил, что стоило бы обзавестись и фаркопом. Но не могу выбрать модель. Какую из этих вы бы могли мне посоветовать, господа? Буду признателен за дельные советы. У меня Тойота Прадо. Думаю, что вариантов существует немало, ведь так? Какой то да подойдет :)
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: Выбор внедорожника

Сообщение Зинаидушка » 20 ноя 2020, 18:28

Я точно знаю, какой внедорожник хочу, но на новую мечту пока не хватает денег...
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Выбор внедорожника

Сообщение Laca » 23 ноя 2020, 11:09

Зинаидушка писал(а):Я точно знаю, какой внедорожник хочу, но на новую мечту пока не хватает денег...

А уже точно определилась, для меня новый авто https://www.saloncentr.ru/catalog/hyundai/solaris Хендай Солярис - идеальный внедорожник. Смотрю условия на покупку машины своей мечты в автосалоне «Центральный», тут одни из самых низких цен на рынке авто, и что интересно: иногородним оплачивают билет. Хочу поехать посмотреть уже на месте, брать буду только в кредит поскольку тоже нет всей суммы на покупку. Но ждать я не хочу, есть возможность взять в кредит на выгодных условиях - значит нужно воспользоваться.
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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Re: Выбор внедорожника

Сообщение Алексеич » 23 ноя 2020, 13:10

Для девушки у вас отменный вкус. Если рассматривать автомобиль не как семейный, а для себя или 2-х, для поездок по городу, то самое оно.
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Выбор внедорожника

Сообщение polpol » Сегодня, 18:53

глен писал(а):Какие есть варианты продать срочно автомобиль

Я очень быстро продал авто обратившись в компанию Империя Выкупа. Там быстро произвели оценку моего автомобиля и озвучили окончательную стоимость за которую они согласны купить. Также, предложили комфортное и юридически грамотное оформление и чёткую консультацию. Буквально в течении пары часов были оформлены все необходимые документы и мне передали предварительно согласованную денежную сумму. Так что если вам нужно продать машину срочно то советую обратиться в компанию Империя Выкупа.
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