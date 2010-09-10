Выбор внедорожника
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Re: Выбор внедорожника
Знаете, к моему счастью, я уже выбрал себе внедорожник, хоть это и заняло у меня полгода. Теперь решил, что стоило бы обзавестись и фаркопом. Но не могу выбрать модель. Какую из этих вы бы могли мне посоветовать, господа? Буду признателен за дельные советы. У меня Тойота Прадо. Думаю, что вариантов существует немало, ведь так? Какой то да подойдет
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: Выбор внедорожника
Я точно знаю, какой внедорожник хочу, но на новую мечту пока не хватает денег...
Re: Выбор внедорожника
Зинаидушка писал(а):Я точно знаю, какой внедорожник хочу, но на новую мечту пока не хватает денег...
А уже точно определилась, для меня новый авто https://www.saloncentr.ru/catalog/hyundai/solaris Хендай Солярис - идеальный внедорожник. Смотрю условия на покупку машины своей мечты в автосалоне «Центральный», тут одни из самых низких цен на рынке авто, и что интересно: иногородним оплачивают билет. Хочу поехать посмотреть уже на месте, брать буду только в кредит поскольку тоже нет всей суммы на покупку. Но ждать я не хочу, есть возможность взять в кредит на выгодных условиях - значит нужно воспользоваться.
Re: Выбор внедорожника
Для девушки у вас отменный вкус. Если рассматривать автомобиль не как семейный, а для себя или 2-х, для поездок по городу, то самое оно.
Re: Выбор внедорожника
глен писал(а):Какие есть варианты продать срочно автомобиль
Я очень быстро продал авто обратившись в компанию Империя Выкупа. Там быстро произвели оценку моего автомобиля и озвучили окончательную стоимость за которую они согласны купить. Также, предложили комфортное и юридически грамотное оформление и чёткую консультацию. Буквально в течении пары часов были оформлены все необходимые документы и мне передали предварительно согласованную денежную сумму. Так что если вам нужно продать машину срочно то советую обратиться в компанию Империя Выкупа.
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