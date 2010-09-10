Сообщение Joker* » 13 дек 2012, 13:33

Хотим младшему купить такую кровать, давно просит. А сейчас как раз праздник скоро, можно ему в виде подарка преподнести. Я уже даже в принципе и модельку подобрала, думаю в дримрейсер купить, есть там симпатичные машинки.

Но вот с другой стороны думаю: ему сейчас 7 лет... надолго ли у него это увлечение?