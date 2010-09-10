Кровать-машинка для ребёнка

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Joker*
Гость RZN.info
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 29 окт 2011, 17:43

Кровать-машинка для ребёнка

Сообщение Joker* » 13 дек 2012, 13:33

Хотим младшему купить такую кровать, давно просит. А сейчас как раз праздник скоро, можно ему в виде подарка преподнести. Я уже даже в принципе и модельку подобрала, думаю в дримрейсер купить, есть там симпатичные машинки.
Но вот с другой стороны думаю: ему сейчас 7 лет... надолго ли у него это увлечение?
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Mary111
Пользователь RZN.info
Сообщения: 503
Зарегистрирован: 16 май 2012, 17:25

Re: Кровать-машинка для ребёнка

Сообщение Mary111 » 13 дек 2012, 17:43

Ну если потом даже и охладеет к разным прибамбасам, кровать будет все равно здорово смотреться в дизайне детской, лет 5-6 точно будет вполне уместна, а потом конечно надо будет что-то более спокойное, соответствующее возрасту.
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Joker*
Гость RZN.info
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 29 окт 2011, 17:43

Re: Кровать-машинка для ребёнка

Сообщение Joker* » 14 дек 2012, 12:39

Ну я в принципе так и думаю, чтобы лет 5 хватило.
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Maulisa
Гость RZN.info
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 01:53
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Re: Кровать-машинка для ребёнка

Сообщение Maulisa » 17 июн 2013, 01:47

Видела такую кроватку в Икее.
Очень понравилась, для девочек были в форме кареты :)
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
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Joker*
Гость RZN.info
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 29 окт 2011, 17:43

Re: Кровать-машинка для ребёнка

Сообщение Joker* » 19 июн 2013, 07:43

А мне всё-таки каробасовская карета нравится, сама в такой спала :)

Изображение
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Elkina
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 28 авг 2011, 18:01

Re: Кровать-машинка для ребёнка

Сообщение Elkina » 28 июл 2013, 14:15

Под такие кроватки комната должна быть оформлена подходяще. Обои, шкафчик, шторы, картины на стенах...И как мне кажется, это быстро надоест ребенку.
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Joker*
Гость RZN.info
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 29 окт 2011, 17:43

Re: Кровать-машинка для ребёнка

Сообщение Joker* » 28 июл 2013, 15:30

Да ну... каробасовские кроватки и без дополнительного оформления красиво смотрятся. Мы вот например только фотообои с машинками наклеили и всё.
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Nuadaba
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 20 окт 2013, 00:54

Re: Кровать-машинка для ребёнка

Сообщение Nuadaba » 20 окт 2013, 01:13

а мы с мужем сами сделали сыночку кровать машинку,расскрасили как молнию макквина,радости у мелкого все время брум-брум бегает
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Svet7ana
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 01 янв 2014, 22:23

Re: Кровать-машинка для ребёнка

Сообщение Svet7ana » 13 янв 2014, 13:17

Nuadaba писал(а):а мы с мужем сами сделали сыночку кровать машинку,расскрасили как молнию макквина,радости у мелкого все время брум-брум бегает


Здорово. А сколько сыночку вашему?
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89nyusya
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 11:36

Re: Кровать-машинка для ребёнка

Сообщение 89nyusya » 14 июн 2016, 19:22

Я бы тоже сделала такую кроватку дочечке, но пока времени нет. Может в будущем и сделаем. У меня муж рукастый)
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Еленамакc
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 июл 2016, 00:45

Re: Кровать-машинка для ребёнка

Сообщение Еленамакc » 06 авг 2016, 13:28

посмотрите в магазине http://vipiki.ru/catalog/mebel-dlya-detskoy-komnaty/ у них очень большой выбор мебели для детской комнаты и цены адекватные. Я у них покупала автокресло и стульчик для кормления
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LizLukova
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 июл 2016, 14:53
Откуда: Москва

Re: Кровать-машинка для ребёнка

Сообщение LizLukova » 12 авг 2016, 15:12

Я вас прекрасно понимаю. Тоже кинулись выбирать ребенку кровать-машину, а вариантов просто огромное количество. За несколько дней прошли около десятка местных магазинов, но нужную по цене и качеству нашли на Румпе. Кроме того, попали на скидку - с экономили ребенку на джинсы. Кому интересно, вот страница сайта http://www.rumpa.ru/detskie-krovati/kro ... i-mashiny/. Еще скину фото, может себе такую купите.

359513528_6_1000x700_krovat-mashina-so-svetom-cilec-.jpg

359513528_2_1000x700_krovat-mashina-so-svetom-cilec-fotografii.jpg
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LizLukova
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 июл 2016, 14:53
Откуда: Москва

Re: Кровать-машинка для ребёнка

Сообщение LizLukova » 12 авг 2016, 15:13

359513528_6_1000x700_krovat-mashina-so-svetom-cilec-.jpg
359513528_2_1000x700_krovat-mashina-so-svetom-cilec-fotografii.jpg
359513528_1_1000x700_krovat-mashina-so-svetom-cilec-kiev.jpg
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Olina
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 окт 2016, 16:35

Re: Кровать-машинка для ребёнка

Сообщение Olina » 23 окт 2016, 17:16

А у нас домик-кровать, двухъярусная. На втором ярусе спальное место, а внизу место для игры. Неплохо экономит место, хотя изначально брали не из-за этого, просто идея понравилась.
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Bezcer
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12 сен 2016, 23:28
Откуда: Москва

Re: Кровать-машинка для ребёнка

Сообщение Bezcer » 24 ноя 2016, 21:04

Хороший способ приучить ребенка спать отдельно.
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Larea
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 ноя 2016, 20:23

Re: Кровать-машинка для ребёнка

Сообщение Larea » 08 дек 2016, 00:51

Мы решили отказаться от покупки кровати-машинки, сынишка у друзей увидел 2-х ярусную закомандовал себе, говорит, что хочет теперь такую, а машинка, у нас для "маленьких".
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Kella
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 09 ноя 2016, 16:35

Re: Кровать-машинка для ребёнка

Сообщение Kella » 09 дек 2016, 03:48

Мы своему купили вот такую кровать-чердак http://www.defo.ru/catalog/mia/ из серии Мия производства Дэфо, внизу у нас под кроватью рабочее место для занятий. Очень компактно, экономит место, а сынок в восторге. Теперь его друзья требуют у родителей такую же)
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Larea
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 ноя 2016, 20:23

Re: Кровать-машинка для ребёнка

Сообщение Larea » 09 дек 2016, 04:59

Хорошая идея, мы как-то с мужем и не подумали на счет варианта кровати-чердака, думали брать с тахтой внизу, но рабочем местом даже больше нравится.
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Nasti
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 17:27
Откуда: Россия

Re: Кровать-машинка для ребёнка

Сообщение Nasti » 12 дек 2016, 17:48

Сейчас столько классных вариантов кроватей для мальчика. Мы пока только ремонт сделали у сына в комнате. Пока не покупали новую мебель. Но планируем. поэтому регулярно смотрю разные интерьеры. Вот недавно увидела интересную статью http://mychildroom.ru/mebel/bed/krovat- ... chika.html Там такие классные кроватки. Сама сейчас думаю машинку или горку.
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Бим
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02 янв 2017, 10:05

Re: Кровать-машинка для ребёнка

Сообщение Бим » 43 минуты назад

не вижу в ней смысла. лучше нормальную купить
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