Кровать-машинка для ребёнка
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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Re: Кровать-машинка для ребёнка
я бы лучше сразу подрастковую кровать брала,машина на 2-3 года не дольше
Улыбка действует на трудности так же, как солнце на тучи — разгоняет их.
Re: Кровать-машинка для ребёнка
Такие детские кроватки в виде машинок для мальчиков, карет для девочек - отличное средство приучить маленьких детей спать отдельно от родителей, в своем собственном спальном месте. У моей подруги доченька все никак не хотела спать в своей комнате на кроватке, каждую ночь все равно пробиралась к родителям. Так вот, они ей купили кроватку в виде лодочки, и ребенку настолько понравилось, что теперь она с большущим удовольствием ложится спать в свою лодочку и - проблема решена!
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