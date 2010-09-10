Кровать-машинка для ребёнка

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Мия
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 14:36

Re: Кровать-машинка для ребёнка

Сообщение Мия » 08 янв 2017, 19:32

я бы лучше сразу подрастковую кровать брала,машина на 2-3 года не дольше
Улыбка действует на трудности так же, как солнце на тучи — разгоняет их.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Maulisa
Гость RZN.info
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 01:53
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Maulisa

Re: Кровать-машинка для ребёнка

Сообщение Maulisa » 18 фев 2017, 10:19

Такие детские кроватки в виде машинок для мальчиков, карет для девочек - отличное средство приучить маленьких детей спать отдельно от родителей, в своем собственном спальном месте. У моей подруги доченька все никак не хотела спать в своей комнате на кроватке, каждую ночь все равно пробиралась к родителям. Так вот, они ей купили кроватку в виде лодочки, и ребенку настолько понравилось, что теперь она с большущим удовольствием ложится спать в свою лодочку и - проблема решена!
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Sofa
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 32 минуты назад

Re: Кровать-машинка для ребёнка

Сообщение Sofa » 28 минут назад

Красивая, но она столько стоит.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Для родителей»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя