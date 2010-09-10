Сообщение Maulisa » 18 фев 2017, 10:19

Такие детские кроватки в виде машинок для мальчиков, карет для девочек - отличное средство приучить маленьких детей спать отдельно от родителей, в своем собственном спальном месте. У моей подруги доченька все никак не хотела спать в своей комнате на кроватке, каждую ночь все равно пробиралась к родителям. Так вот, они ей купили кроватку в виде лодочки, и ребенку настолько понравилось, что теперь она с большущим удовольствием ложится спать в свою лодочку и - проблема решена!

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