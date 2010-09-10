Кровать-машинка для ребёнка
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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Кровать-машинка для ребёнка
Хотим младшему купить такую кровать, давно просит. А сейчас как раз праздник скоро, можно ему в виде подарка преподнести. Я уже даже в принципе и модельку подобрала, думаю в дримрейсер купить, есть там симпатичные машинки.
Но вот с другой стороны думаю: ему сейчас 7 лет... надолго ли у него это увлечение?
Но вот с другой стороны думаю: ему сейчас 7 лет... надолго ли у него это увлечение?
Re: Кровать-машинка для ребёнка
Ну если потом даже и охладеет к разным прибамбасам, кровать будет все равно здорово смотреться в дизайне детской, лет 5-6 точно будет вполне уместна, а потом конечно надо будет что-то более спокойное, соответствующее возрасту.
Re: Кровать-машинка для ребёнка
Ну я в принципе так и думаю, чтобы лет 5 хватило.
Re: Кровать-машинка для ребёнка
Видела такую кроватку в Икее.
Очень понравилась, для девочек были в форме кареты
Очень понравилась, для девочек были в форме кареты
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
Re: Кровать-машинка для ребёнка
Re: Кровать-машинка для ребёнка
Под такие кроватки комната должна быть оформлена подходяще. Обои, шкафчик, шторы, картины на стенах...И как мне кажется, это быстро надоест ребенку.
Re: Кровать-машинка для ребёнка
Да ну... каробасовские кроватки и без дополнительного оформления красиво смотрятся. Мы вот например только фотообои с машинками наклеили и всё.
Re: Кровать-машинка для ребёнка
а мы с мужем сами сделали сыночку кровать машинку,расскрасили как молнию макквина,радости у мелкого все время брум-брум бегает
Re: Кровать-машинка для ребёнка
Nuadaba писал(а):а мы с мужем сами сделали сыночку кровать машинку,расскрасили как молнию макквина,радости у мелкого все время брум-брум бегает
Здорово. А сколько сыночку вашему?
Re: Кровать-машинка для ребёнка
Я бы тоже сделала такую кроватку дочечке, но пока времени нет. Может в будущем и сделаем. У меня муж рукастый)
Re: Кровать-машинка для ребёнка
Я вас прекрасно понимаю. Тоже кинулись выбирать ребенку кровать-машину, а вариантов просто огромное количество. За несколько дней прошли около десятка местных магазинов, но нужную по цене и качеству нашли на Румпе. Кроме того, попали на скидку - с экономили ребенку на джинсы. Кому интересно, вот страница сайта http://www.rumpa.ru/detskie-krovati/kro ... i-mashiny/. Еще скину фото, может себе такую купите.
Re: Кровать-машинка для ребёнка
А у нас домик-кровать, двухъярусная. На втором ярусе спальное место, а внизу место для игры. Неплохо экономит место, хотя изначально брали не из-за этого, просто идея понравилась.
Re: Кровать-машинка для ребёнка
Хороший способ приучить ребенка спать отдельно.
Re: Кровать-машинка для ребёнка
Мы своему купили вот такую кровать-чердак http://www.defo.ru/catalog/mia/ из серии Мия производства Дэфо, внизу у нас под кроватью рабочее место для занятий. Очень компактно, экономит место, а сынок в восторге. Теперь его друзья требуют у родителей такую же)
Re: Кровать-машинка для ребёнка
не вижу в ней смысла. лучше нормальную купить
Re: Кровать-машинка для ребёнка
Такие детские кроватки в виде машинок для мальчиков, карет для девочек - отличное средство приучить маленьких детей спать отдельно от родителей, в своем собственном спальном месте. У моей подруги доченька все никак не хотела спать в своей комнате на кроватке, каждую ночь все равно пробиралась к родителям. Так вот, они ей купили кроватку в виде лодочки, и ребенку настолько понравилось, что теперь она с большущим удовольствием ложится спать в свою лодочку и - проблема решена!
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
Re: Кровать-машинка для ребёнка
Прикольная кровать, мне нравиться.
Re: Кровать-машинка для ребёнка
Наш тоже спит и видит себе такую кровать))
19 сообщений • Страница 1 из 1
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