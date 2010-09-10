Кровать-машинка для ребёнка
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 16 окт 2009, 18:31
Re: Кровать-машинка для ребёнка
Фото к предыдущему сообщению.Покупали 3 года назад
Re: Кровать-машинка для ребёнка
Классная тема. Сейчас такую красоту реально купить только в интернете.Мы вообще в последние годы только там и шопимся, даже одежку там берем. Через мамси например, сейчас классные скидки на https://mamsy.ru/filter/malchikam_bryuki__dzhinsy__shorty/shtany/ штаны для мальчиков появились. Намного дешевле магазинов, а качество в разы лучше
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