Кровать-машинка для ребёнка

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Ekaterina150
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 16 окт 2009, 18:31

Re: Кровать-машинка для ребёнка

Сообщение Ekaterina150 » 13 мар 2018, 23:49

Фото к предыдущему сообщению.Покупали 3 года назад
Вложения
IMG_7613-13-03-18-23-44.JPG
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diaan
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 20 апр 2017, 07:58

Re: Кровать-машинка для ребёнка

Сообщение diaan » 26 июн 2018, 01:03

Классная тема. Сейчас такую красоту реально купить только в интернете.Мы вообще в последние годы только там и шопимся, даже одежку там берем. Через мамси например, сейчас классные скидки на https://mamsy.ru/filter/malchikam_bryuki__dzhinsy__shorty/shtany/ штаны для мальчиков появились. Намного дешевле магазинов, а качество в разы лучше
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Кровать-машинка для ребёнка

Сообщение vorog58 » 13 авг 2018, 09:11

Мы когда выбирали кровать дочке , обращали внимание на то ,что бы она была практичной, удобной для сна и если можно так сказать на вырост. И потому , мы свой выбор сделали на кровати - трансформер. Кстати купить детскую кроватку трансформер можно здесь: http://shop.mioobaby.com/product/detskaya-krovatka-mioobaby-aura-9-v-1/ Где представлен не плохой выбор , да и цены здесь самые демократичные на Украине.
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щукин
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 09 сен 2017, 16:16

Re: Кровать-машинка для ребёнка

Сообщение щукин » Сегодня, 19:43

Самое главное что бы эта кроватка была удобна для вашего ребенка. Потому как некоторые производители больше упор делают на эксклюзивность и совершенно забывают о том, что организм ребенка растущий и ему нужна хорошая и качественная кровать. Но есть и те кто совмещает и то и другое. Вот и тут есть различные варианты подобных кроватей машинок и даже кораблей.
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