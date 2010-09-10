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vorog58 Гость RZN.info Сообщения: 74 Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18 Re: Кровать-машинка для ребёнка Цитата Сообщение vorog58 » 13 авг 2018, 09:11 Мы когда выбирали кровать дочке , обращали внимание на то ,что бы она была практичной, удобной для сна и если можно так сказать на вырост. И потому , мы свой выбор сделали на кровати - трансформер. Кстати купить детскую кроватку трансформер можно здесь: http://shop.mioobaby.com/product/detskaya-krovatka-mioobaby-aura-9-v-1/ Где представлен не плохой выбор , да и цены здесь самые демократичные на Украине. Вернуться к началу

щукин Гость RZN.info Сообщения: 19 Зарегистрирован: 09 сен 2017, 16:16 Re: Кровать-машинка для ребёнка Цитата Сообщение щукин » Сегодня, 19:43 Самое главное что бы эта кроватка была удобна для вашего ребенка. Потому как некоторые производители больше упор делают на эксклюзивность и совершенно забывают о том, что организм ребенка растущий и ему нужна хорошая и качественная кровать. Но есть и те кто совмещает и то и другое. Вот и тут есть различные варианты подобных кроватей машинок и даже кораблей. Вернуться к началу

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