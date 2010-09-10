Кровать-машинка для ребёнка
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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- Зарегистрирован: 16 окт 2009, 18:31
Re: Кровать-машинка для ребёнка
Фото к предыдущему сообщению.Покупали 3 года назад
Re: Кровать-машинка для ребёнка
Классная тема. Сейчас такую красоту реально купить только в интернете.Мы вообще в последние годы только там и шопимся, даже одежку там берем. Через мамси например, сейчас классные скидки на https://mamsy.ru/filter/malchikam_bryuki__dzhinsy__shorty/shtany/ штаны для мальчиков появились. Намного дешевле магазинов, а качество в разы лучше
Re: Кровать-машинка для ребёнка
Мы когда выбирали кровать дочке , обращали внимание на то ,что бы она была практичной, удобной для сна и если можно так сказать на вырост. И потому , мы свой выбор сделали на кровати - трансформер. Кстати купить детскую кроватку трансформер можно здесь: http://shop.mioobaby.com/product/detskaya-krovatka-mioobaby-aura-9-v-1/ Где представлен не плохой выбор , да и цены здесь самые демократичные на Украине.
Re: Кровать-машинка для ребёнка
Самое главное что бы эта кроватка была удобна для вашего ребенка. Потому как некоторые производители больше упор делают на эксклюзивность и совершенно забывают о том, что организм ребенка растущий и ему нужна хорошая и качественная кровать. Но есть и те кто совмещает и то и другое. Вот и тут есть различные варианты подобных кроватей машинок и даже кораблей.
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