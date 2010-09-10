А тепло ли у вас в машине?

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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volgovod
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2140
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 12:24

Re: А тепло ли у вас в машине?

Сообщение volgovod » 22 дек 2012, 00:23

taksist, у тебя климат в ГАЗели такой же как у меня, посотри, может заслонка подмешивания подклинивать, медленно крути левую ручку от 0 до 99 по дисплею, будет слышно как потихоньку двигается заслонка, иногда бывает перескакивает сразу с 0 на 99 и печка не греет.
Кран отопителя, если стоит трёхвыводной, то сектор может подклинивать, я его вообще убрал, поставил из трёхходового шарового полдюймового крана.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
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Сева
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2035
Зарегистрирован: 22 янв 2011, 18:43
Откуда: город Лондон,ВВС

Re: А тепло ли у вас в машине?

Сообщение Сева » 22 дек 2012, 00:49

таксист, у меня другой совет.
Купляй мерса аналога, и все проблемы уйдут.
В своем роде я единственный бывший россиянин, принявший орден из рук королевы Великобритании. Для меня это очень почетно.
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Zayec
Знаток RZN.info
Сообщения: 6143
Зарегистрирован: 04 ноя 2004, 16:15
Откуда: Рязань

Re: А тепло ли у вас в машине?

Сообщение Zayec » 04 янв 2013, 02:47

А я радиатор поставил от 2121 медный двухрядный Оренбург, краник заменил. Ташкент!
Жалюзи хочу. Никто не подгонит бэушные?
Не покупайте детские автокресла HEYNER - два пустотелых куска говнопластмассы не уберегут вашего ребёнка!
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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2701
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: А тепло ли у вас в машине?

Сообщение MrM » 06 янв 2013, 20:50

Nissan Almera Classic
Автомобиль без климат-контроля. 120000 км - менял только охлаждающую жидкость (1 раз в 5 лет) и салонный фильтр (1-2 раза в год).
Согревается не очень резво. Хотелось бы побыстрее. Но когда согреется, жарит на все 100%. Дочка на заднем сидении постоянно просит зимой: "Папа, включи кондиционер!" А мой брат старается ездить пассажиром сзади и всегда слегка открывает окно, так как плохо переносит жару.
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.slim
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 янв 2013, 13:58
Откуда: Рязань

Re: А тепло ли у вас в машине?

Сообщение .slim » 24 янв 2013, 16:28

2112, даже жарко когда прогреется.
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marat.vasent
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 май 2013, 19:46

Re: А тепло ли у вас в машине?

Сообщение marat.vasent » 08 май 2013, 19:53

тепло :D
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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: А тепло ли у вас в машине?

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 13 май 2013, 20:27

marat.vasent писал(а):тепло :D


Небось уже даже жарко?
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: А тепло ли у вас в машине?

Сообщение listen10 » 13 дек 2016, 18:02

Убейте эту дуру,что ни пост,то ссылка. А лучше отдайте права модерирования на пять-десять лиц.Как раньше было.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3423
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: А тепло ли у вас в машине?

Сообщение Vredtech » 13 дек 2016, 22:38

listen10 писал(а):Убейте эту дуру,что ни пост,то ссылка. А лучше отдайте права модерирования на пять-десять лиц.Как раньше было.



Зачем модерировать? Лучше по этим ссылкам сайты взламывать :D
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: А тепло ли у вас в машине?

Сообщение listen10 » 13 дек 2016, 22:45

Vredtech писал(а):

Зачем модерировать? Лучше по этим ссылкам сайты взламывать :D

научи плохому.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3423
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Контактная информация пользователя Vredtech

Re: А тепло ли у вас в машине?

Сообщение Vredtech » 14 дек 2016, 23:02

listen10 писал(а):
научи плохому.


Совесть не позволяет.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Badiman
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 19 июн 2013, 21:59

Re: А тепло ли у вас в машине?

Сообщение Badiman » 15 дек 2016, 20:22

Октавия А-5фл ,двигатель атмо 1,6 - до температуры -15 за бортом на климате 22 гр выставлен, в салоне тепло ,все стёкла чистые , можно в свитерке ехать ...если морозит -20 и ниже то ставлю 23гр ,но задние стёкла затягивает и лобовое сверху полоской .. можно выкрутить на макс ( 26гр) и начинают оттаивать ,но духота ... в пробках не остывает .. Фабия 2 фл ,двигатель 1,4 атмо , регулятор температуры на 1-2 часа условных- запас ещё большой ,скорость вентилятора 2 , на ходу также как и в октавии тепло ,но на ХХ немного выстывает - видимо малый объём движка влияет ,ну и евро 5 , я начинаю подмерзать ибо одетым не люблю ездить , но водительницу не напрягает - в шубе тепло ...
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LizaErego
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Сегодня, 07:41

Кредиты малому, среднему бизнесу и частным лицам.

Сообщение LizaErego » 30 минут назад

СКБ-Банк – один из крупнейших региональных российских банков, ровесник банковской системы современной России.

Банку присвоены высокие рейтинги агентств Fitch и Moody's. Сегодня СКБ-Банк – в пятерке крупнейших региональных банков России.

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Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ

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LizaErego
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Сегодня, 07:41

Кредиты малому, среднему бизнесу и частным лицам.

Сообщение LizaErego » 25 минут назад

СКБ-Банк – один из крупнейших региональных российских банков, ровесник банковской системы современной России.

Банку присвоены высокие рейтинги агентств Fitch и Moody's. Сегодня СКБ-Банк – в пятерке крупнейших региональных банков России.

Условия получения кредита наличными в СКБ-Банк:

Сумма кредита - от 51 000 до 1 300 000 руб.

Срок кредитования - до 60 мес.

Процентная ставка - от 15,9%

Обеспечение - не требуется

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Требования к заемщикам:

Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ

Заполнить заявку

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