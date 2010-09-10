А тепло ли у вас в машине?
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Re: А тепло ли у вас в машине?
taksist, у тебя климат в ГАЗели такой же как у меня, посотри, может заслонка подмешивания подклинивать, медленно крути левую ручку от 0 до 99 по дисплею, будет слышно как потихоньку двигается заслонка, иногда бывает перескакивает сразу с 0 на 99 и печка не греет.
Кран отопителя, если стоит трёхвыводной, то сектор может подклинивать, я его вообще убрал, поставил из трёхходового шарового полдюймового крана.
Кран отопителя, если стоит трёхвыводной, то сектор может подклинивать, я его вообще убрал, поставил из трёхходового шарового полдюймового крана.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
- Сева
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2035
- Зарегистрирован: 22 янв 2011, 18:43
- Откуда: город Лондон,ВВС
Re: А тепло ли у вас в машине?
таксист, у меня другой совет.
Купляй мерса аналога, и все проблемы уйдут.
Купляй мерса аналога, и все проблемы уйдут.
В своем роде я единственный бывший россиянин, принявший орден из рук королевы Великобритании. Для меня это очень почетно.
Re: А тепло ли у вас в машине?
А я радиатор поставил от 2121 медный двухрядный Оренбург, краник заменил. Ташкент!
Жалюзи хочу. Никто не подгонит бэушные?
Жалюзи хочу. Никто не подгонит бэушные?
Не покупайте детские автокресла HEYNER - два пустотелых куска говнопластмассы не уберегут вашего ребёнка!
Re: А тепло ли у вас в машине?
Nissan Almera Classic
Автомобиль без климат-контроля. 120000 км - менял только охлаждающую жидкость (1 раз в 5 лет) и салонный фильтр (1-2 раза в год).
Согревается не очень резво. Хотелось бы побыстрее. Но когда согреется, жарит на все 100%. Дочка на заднем сидении постоянно просит зимой: "Папа, включи кондиционер!" А мой брат старается ездить пассажиром сзади и всегда слегка открывает окно, так как плохо переносит жару.
Автомобиль без климат-контроля. 120000 км - менял только охлаждающую жидкость (1 раз в 5 лет) и салонный фильтр (1-2 раза в год).
Согревается не очень резво. Хотелось бы побыстрее. Но когда согреется, жарит на все 100%. Дочка на заднем сидении постоянно просит зимой: "Папа, включи кондиционер!" А мой брат старается ездить пассажиром сзади и всегда слегка открывает окно, так как плохо переносит жару.
Re: А тепло ли у вас в машине?
2112, даже жарко когда прогреется.
555565555
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 08 май 2013, 19:46
Re: А тепло ли у вас в машине?
marat.vasent писал(а):тепло
Небось уже даже жарко?
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Re: А тепло ли у вас в машине?
Убейте эту дуру,что ни пост,то ссылка. А лучше отдайте права модерирования на пять-десять лиц.Как раньше было.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3423
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: А тепло ли у вас в машине?
listen10 писал(а):Убейте эту дуру,что ни пост,то ссылка. А лучше отдайте права модерирования на пять-десять лиц.Как раньше было.
Зачем модерировать? Лучше по этим ссылкам сайты взламывать
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: А тепло ли у вас в машине?
Vredtech писал(а):
Зачем модерировать? Лучше по этим ссылкам сайты взламывать
научи плохому.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3423
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: А тепло ли у вас в машине?
listen10 писал(а):
научи плохому.
Совесть не позволяет.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: А тепло ли у вас в машине?
Октавия А-5фл ,двигатель атмо 1,6 - до температуры -15 за бортом на климате 22 гр выставлен, в салоне тепло ,все стёкла чистые , можно в свитерке ехать ...если морозит -20 и ниже то ставлю 23гр ,но задние стёкла затягивает и лобовое сверху полоской .. можно выкрутить на макс ( 26гр) и начинают оттаивать ,но духота ... в пробках не остывает .. Фабия 2 фл ,двигатель 1,4 атмо , регулятор температуры на 1-2 часа условных- запас ещё большой ,скорость вентилятора 2 , на ходу также как и в октавии тепло ,но на ХХ немного выстывает - видимо малый объём движка влияет ,ну и евро 5 , я начинаю подмерзать ибо одетым не люблю ездить , но водительницу не напрягает - в шубе тепло ...
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Процентная ставка - от 15,9%
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Требования к заемщикам:
Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ
Заполнить заявку
Кредиты малому, среднему бизнесу и частным лицам.
СКБ-Банк – один из крупнейших региональных российских банков, ровесник банковской системы современной России.
Банку присвоены высокие рейтинги агентств Fitch и Moody's. Сегодня СКБ-Банк – в пятерке крупнейших региональных банков России.
Условия получения кредита наличными в СКБ-Банк:
Сумма кредита - от 51 000 до 1 300 000 руб.
Срок кредитования - до 60 мес.
Процентная ставка - от 15,9%
Обеспечение - не требуется
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Требования к заемщикам:
Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ
Заполнить заявку
Банку присвоены высокие рейтинги агентств Fitch и Moody's. Сегодня СКБ-Банк – в пятерке крупнейших региональных банков России.
Условия получения кредита наличными в СКБ-Банк:
Сумма кредита - от 51 000 до 1 300 000 руб.
Срок кредитования - до 60 мес.
Процентная ставка - от 15,9%
Обеспечение - не требуется
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Требования к заемщикам:
Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ
Заполнить заявку
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