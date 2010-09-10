Сообщение Badiman » 15 дек 2016, 20:22

Октавия А-5фл ,двигатель атмо 1,6 - до температуры -15 за бортом на климате 22 гр выставлен, в салоне тепло ,все стёкла чистые , можно в свитерке ехать ...если морозит -20 и ниже то ставлю 23гр ,но задние стёкла затягивает и лобовое сверху полоской .. можно выкрутить на макс ( 26гр) и начинают оттаивать ,но духота ... в пробках не остывает .. Фабия 2 фл ,двигатель 1,4 атмо , регулятор температуры на 1-2 часа условных- запас ещё большой ,скорость вентилятора 2 , на ходу также как и в октавии тепло ,но на ХХ немного выстывает - видимо малый объём движка влияет ,ну и евро 5 , я начинаю подмерзать ибо одетым не люблю ездить , но водительницу не напрягает - в шубе тепло ...