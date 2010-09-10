Светодиодные светильники с датчиком движения
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Re: Светодиодные светильники с датчиком движения
Колхозник писал(а):Устройства на батарейках - ИМХО для нищебродов. Поставить просто, но нужно менять батарейки. В доме и так полно устройств с батарейками, а тут ещё одно прибавляется.
Штробить полкомнаты со свежим ремонтом, чтобы замутить розетку у шкафа. Ага, щас, пущай пока так поработает .
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Re: Светодиодные светильники с датчиком движения
Я купил, кстати, светильнички - в зельгроссе.
Re: Светодиодные светильники с датчиком движения
А я - 4 шт. вот таких. Одного мало на коридор (правда ещё не повесил).
Док писал(а):Из батареечных ещё вот такие бывают http://48000.ru/product.php?id_product=521
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Re: Светодиодные светильники с датчиком движения
На сайте интернет магазина Brille, сейчас огромный выбор светильников с датчиком движения https://www.brille.ua/osveshchenie/ulichnie-svetilniki/tehnicheskie-osobennosti_s-datchikom-dvijeniya/ . Так, что посмотрите в каталоге, есть из чего выбрать, качество отличное и цены приемлемые на светотехнику, на весь товар есть гарантия. Доставка товара быстрая.
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