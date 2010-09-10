Светодиодные светильники с датчиком движения

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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rescuer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1812
Зарегистрирован: 27 авг 2008, 20:35

Re: Светодиодные светильники с датчиком движения

Сообщение rescuer » 21 дек 2012, 23:52

Колхозник писал(а):Устройства на батарейках - ИМХО для нищебродов. Поставить просто, но нужно менять батарейки. В доме и так полно устройств с батарейками, а тут ещё одно прибавляется.

Штробить полкомнаты со свежим ремонтом, чтобы замутить розетку у шкафа. Ага, щас, пущай пока так поработает :) .
"Нанашу помашч и пречиняйу дабро, нах..."© Casper
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19219
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Светодиодные светильники с датчиком движения

Сообщение DS » 13 янв 2013, 12:26

Я купил, кстати, светильнички - в зельгроссе.
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2819
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Светодиодные светильники с датчиком движения

Сообщение Док » 09 фев 2013, 17:25

А я - 4 шт. вот таких. Одного мало на коридор (правда ещё не повесил).
Док писал(а):Из батареечных ещё вот такие бывают http://48000.ru/product.php?id_product=521
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Светодиодные светильники с датчиком движения

Сообщение Буцефалия » Сегодня, 00:25

На сайте интернет магазина Brille, сейчас огромный выбор светильников с датчиком движения https://www.brille.ua/osveshchenie/ulichnie-svetilniki/tehnicheskie-osobennosti_s-datchikom-dvijeniya/ . Так, что посмотрите в каталоге, есть из чего выбрать, качество отличное и цены приемлемые на светотехнику, на весь товар есть гарантия. Доставка товара быстрая.
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