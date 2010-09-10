ЖК "Борисоглебский"
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: ЖК "Борисоглебский"
Меня всегда настораживает, когда мои взгляды, мысли, высказывания " заводят" людей, подобных ден графу. Видимо, я его чем то задела за больное, да так сильно, что к обычной его каше из информации добавились ещё фантазии на тему блондинок ( вечно им достаётся!) и секретарей суда (наверное это обидело бы многих судей, карьера которых начиналась именно с секретаря). Одна надежда - весна, с её неизбежными обострениями у разного рода социально активных граждан, скоро закончится, они успокоятся и их фантазии на время может быть иссякнут ( если, конечно, случай не тяжелый!!!)....
Относительно договора с УК вертикаль. Его, конечно, необходимо проанализировать. И , в случае необходимости, если мы считаем, что какие-то его условия нарушают наши интересы, преодолеть разногласия и внести соответствующие поправки. При подписании договора между юридическими лицами в этом случае существует протокол разногласий. Относительно договоров кредитования и займа. В этих договорах два контрагента: кредитор и заёмщик. Если мы не являемся стороной по договору, мы не несём ответственности по его обязательствам.
Относительно договора с УК вертикаль. Его, конечно, необходимо проанализировать. И , в случае необходимости, если мы считаем, что какие-то его условия нарушают наши интересы, преодолеть разногласия и внести соответствующие поправки. При подписании договора между юридическими лицами в этом случае существует протокол разногласий. Относительно договоров кредитования и займа. В этих договорах два контрагента: кредитор и заёмщик. Если мы не являемся стороной по договору, мы не несём ответственности по его обязательствам.
Re: ЖК "Борисоглебский"
черный волк писал(а):Имея таких юристов как Светлана 1 я спокоен даже азов юристпруденции не знают наверно дипломчик куплен. По поводу классовых различий вы я смотрю намного поднялись тачку подержаную заимели и хату купили далеко не в лучшем месте думаете что вы элита Рязани ?Ну с Еленой 333 давно понятно работник ук Новый Город по совместительству тут поди и гаражик по льготной цене подкинули уже ? насчет 3.5 инвалидов ну че вы обижаетесь прям как дети ведь правда нормальным людям писать фигню некогда !!!!Всем удачи ни чего вы не решите для этого нужно банально нормальное образование.
вы по себе не судите ни об образовании , ни о результатах наших трудов!!! у нас все будет и все получится!!!тем более что я в УК НГ работаю ,мне все тут со скидкой дали и квартиру, и гараж , и ремонт бесплатно в виде бонуса
так что я живу хорошо, а вот платить за вас я не буду,это уж как ВСЕ решат либо будем хорошо жить и платить соответственно ,либо через год наш ЖК будет такой же как и все муниципальные дома с тарифом 15-29
Re: ЖК "Борисоглебский"
den_graf писал(а):Elena333 писал(а):...... и платить соответственно ,либо через год наш ЖК будет такой же как и все муниципальные дома с тарифом 15-29
ЖК Чайка.....обслуживание по городскому тарифу...УК Новыйм городом...
http://www.uknewcity.ru/upload/iblock/1 ... eb9fd0.pdf
http://www.uknewcity.ru/upload/iblock/6 ... c43ce7.pdf
http://www.uknewcity.ru/upload/iblock/6 ... 813203.pdf
можно пример....где это хоть посмотреть...в чего может превратиться любой ЖК...если тариф муниципальный...??
и что вообще такое как все муниципальные дома ....??? их в городе нет...
да вот мне тоже хотелось бы посмотреть пример, сколько уже всех прошу ,но что то ни у кого не получается ) может вы "вездесущее око" поможете !!!
а "муниципальное" вон рядом сколько угодно за муниципальный тариф( вы прекрасно понимаете о чем я говорю,это что было приватизировано , а не куплено за личные средства ,Сенная 3 например,грязь и вонь в подъезде ,но это девятиэтажка, а хотелось бы аналогию 5-6 этажей, лифт и огромная придомовая территория , а и еще фонтан все хотят , но обещают ,что он тоже войдет в 15-29))) и ОДН для фонтана тоже один дом платить будет,полагаю 1ый)))
Re: ЖК "Борисоглебский"
Здравствуйте соседи. Люди добрые, может кто знает, почему наши дома не числятся в РЭСКе( сегодня туда звонил), и как оплачивать электроэнергию если прямых договоров нет. а тут еще и ук хотят менять. не получится потом что денюжки тю тю
Re: ЖК "Борисоглебский"
Уважаемые собственники ЖК «Борисоглебский»!
По результатам общих собраний собственников, состоявшихся 05.05.2016, относительно выбора УК «Либер», на котором присутствовали представители данной компании, довожу до вашего сведения следующие выводы, сделанные на основании беседы с представителями УК «Либер» и информации, имеющейся в открытом доступе:
1. У ООО «Либер» отсутствует опыт работы на рынке УК (ООО «Либер» создано 18.05.2015, лицензия на управление домами получена 10.07.2015), соответственно отсутствует информация о благонадежности указанной организации.
2. У ООО «Либер» отсутствует технический парк машин, необходимый для уборки и благоустройства территории. Названный транспорт привлекается только в случае необходимости на основании договоров со сторонними организациями. Его оплата производится из непредвиденных расходов, сумма которых составляет 2083 рубля в месяц (1 день работы трактора в зимний период).
3. В перечне услуг ООО «Либер» отсутствуют следующие услуги, необходимые для обслуживания домов комплекса: аварийная служба, мастер (электрик, сантехник) по обслуживанию домов, услуги по ТО газопроводов, ВДПО (противопожарное обслуживание), обслуживание электроустановок. В связи с отсутствием в перечне указанных услуг, их оплата не учтена в тарифе, предлагаемом ООО «Либер».
4. С 01.07.2016 тариф, предлагаемый ООО «Либер», будет увеличен (Согласно ответу директора ООО "Либер" на вопрос жильца).
Убедительная просьба к жильцам комплекса: во избежание негативных юридически значимых последствий, внимательно, с учетом изложенного выше, отнестись к заполнению бюллетеней для голосования (заочная форма), предложенных ООО «Либер».
РS: на собрании познакомилась, наконец, с некоторыми жильцами комплекса. Люди симпатичные, адекватные, действительно «болеющие» за будущее ЖК. Черные волки и прочие «шариковы», по видимому, отсутствовали. Во всяком случае, неграмотной речи, классовой ненависти и прочей атрибутики желающих получать жизненные блага за чужой счет, не наблюдалось.
По результатам общих собраний собственников, состоявшихся 05.05.2016, относительно выбора УК «Либер», на котором присутствовали представители данной компании, довожу до вашего сведения следующие выводы, сделанные на основании беседы с представителями УК «Либер» и информации, имеющейся в открытом доступе:
1. У ООО «Либер» отсутствует опыт работы на рынке УК (ООО «Либер» создано 18.05.2015, лицензия на управление домами получена 10.07.2015), соответственно отсутствует информация о благонадежности указанной организации.
2. У ООО «Либер» отсутствует технический парк машин, необходимый для уборки и благоустройства территории. Названный транспорт привлекается только в случае необходимости на основании договоров со сторонними организациями. Его оплата производится из непредвиденных расходов, сумма которых составляет 2083 рубля в месяц (1 день работы трактора в зимний период).
3. В перечне услуг ООО «Либер» отсутствуют следующие услуги, необходимые для обслуживания домов комплекса: аварийная служба, мастер (электрик, сантехник) по обслуживанию домов, услуги по ТО газопроводов, ВДПО (противопожарное обслуживание), обслуживание электроустановок. В связи с отсутствием в перечне указанных услуг, их оплата не учтена в тарифе, предлагаемом ООО «Либер».
4. С 01.07.2016 тариф, предлагаемый ООО «Либер», будет увеличен (Согласно ответу директора ООО "Либер" на вопрос жильца).
Убедительная просьба к жильцам комплекса: во избежание негативных юридически значимых последствий, внимательно, с учетом изложенного выше, отнестись к заполнению бюллетеней для голосования (заочная форма), предложенных ООО «Либер».
РS: на собрании познакомилась, наконец, с некоторыми жильцами комплекса. Люди симпатичные, адекватные, действительно «болеющие» за будущее ЖК. Черные волки и прочие «шариковы», по видимому, отсутствовали. Во всяком случае, неграмотной речи, классовой ненависти и прочей атрибутики желающих получать жизненные блага за чужой счет, не наблюдалось.
Re: ЖК "Борисоглебский"
Были ли у кого ситуации в этом комплексе с изменением метража квартиры после замеров БТИ?
Как решали? Возвращали ли Вам деньги, если м2 уменьшились и доплачиливали ли, если м2 увеличились?
Как решали? Возвращали ли Вам деньги, если м2 уменьшились и доплачиливали ли, если м2 увеличились?
Re: ЖК "Борисоглебский"
Проблема в том, что доплатить надо за 2,5 метра почти 135 тыс рублей... как-то многовато вышло...
Re: ЖК "Борисоглебский"
gost писал(а):Здравствуйте соседи. Люди добрые, может кто знает, почему наши дома не числятся в РЭСКе( сегодня туда звонил), и как оплачивать электроэнергию если прямых договоров нет. а тут еще и ук хотят менять. не получится потом что денюжки тю тю
РЭСК обслуживает абонентов по области, а Вам в Горсеть (позади бывшего кинотеатра "Ока").
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 20 июл 2016, 13:11
Re: ЖК "Борисоглебский"
Уважаемые жильцы ЖК"Борисоглебский"! В Рязани проходит 9-ый некоммерческий независимый конкурс среди застройщиков "Доминант-2016". Дома на ул. Нижне-Трубежной №2, №3, №3 к1, №6 принимают участие в конкурсе. Вы можете поддержать их в интернет-голосовании: https://vk.com/domostroymedia?w=wall319060867_526%2Fall
Жители города сами выберут своего Доминанта!
Жители города сами выберут своего Доминанта!
Re: ЖК "Борисоглебский"
Ryazard, нам вернули за несостоявшуюся вторую лоджию и треть квадрата по жилой.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 16 апр 2016, 08:10
Сдам 1 комнатную квартиру
Cдам 1комнатную квартиру в центре в ЖК Борисоглебском. Отличный ремонт. Вся техника и мебель новые. Все необходимое есть. 17500+ счетчики. Являюсь собственником. 89006067718
Re: ЖК "Борисоглебский"
По конкурсу дома...Нижне-Трубежная д.2 и д.6....отошли....ООО "Рязанский сервисный центр ЖКХ" по
цена- 16,82р/ м2......а не 24р/м2 ..как навязывала УК Новый город-УК Вертикаль
https://torgi.gov.ru/resources/org.apac ... d=16071984
Начинается "здоровая" конкуренция между УКашками.....вот и наверное почуем разницу между тарифами)))
Сайт УК РСЦ ЖКХ http://rznhouse.ru/
дома в управлении http://rznhouse.ru/houses
цена- 16,82р/ м2......а не 24р/м2 ..как навязывала УК Новый город-УК Вертикаль
https://torgi.gov.ru/resources/org.apac ... d=16071984
Начинается "здоровая" конкуренция между УКашками.....вот и наверное почуем разницу между тарифами)))
Сайт УК РСЦ ЖКХ http://rznhouse.ru/
дома в управлении http://rznhouse.ru/houses
Re: ЖК "Борисоглебский"
О правомерности начисления УК Новый город (УК Вертикаль) ОДН сверх нормативов....и о прямых договорах с РСО:
Верховный суд РФ......постановление президиума Ярославского областного суда от 8 октября 2014 г. отменил:
http://dogovor-urist.ru/%D1%81%D1%83%D0 ... D1%8015-2/
постановление президиума Ярославского областного суда от 8 октября 2014 г. отменить, оставить в силе решение Рыбинского городского суда Ярославской области от 14 апреля 2014 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Ярославского областного суда от 30 июня 2014 г.
Рыбинский городской прокурор обратился в суд в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, проживающих в городском округе г. Рыбинск, с иском к ОАО «Ярославская сбытовая компания» о признании незаконными действий ответчика по начислению и взиманию с нанимателей и собственников помещений многоквартирных домов городского округа г. Рыбинск, управление которыми осуществляется управляющими организациями, товариществами собственников жилья либо жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, платы за электроэнергию, потребленную на общедомовые нужды, возложении на ответчика обязанности прекратить совершать указанные действия.
Из изложенного следует, что порядок оплаты коммунальных услуг в многоквартирном доме зависит от выбранного жильцами способа управления, а право начисления и взимания платы за предоставленные собственникам, нанимателям помещений многоквартирных домов коммунальные услуги, принадлежит лицу, в том числе, ресурсоснабжающей организации на основании принятого в установленном законом порядке решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о внесении платы за коммунальные услуги конкретной ресурсоснабжающей организации.
Кроме того, жилищное законодательство не допускает возможности прямой оплаты собственниками, нанимателями помещений многоквартирного дома ресурсоснабжающим организациям коммунальных услуг, потребляемых при использовании общего имущества в многоквартирном доме (часть 7.1 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации), за исключением случая осуществления собственниками помещений дома непосредственного управления таким домом (часть 8 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации).
В силу пункта 44 Правил, распределяемый между потребителями объем коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, не может превышать объем, рассчитанный исходя из нормативов потребления услуги.
Исключением является наличие соответствующего решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о распределении «сверхнормативного» объема между всеми помещениями пропорционально размеру общей площади каждого помещения в доме.
Если указанное решение не принято, то «сверхнормативный» объем коммунальной услуги исполнитель (управляющая организация, ТСЖ, ЖСК) оплачивает за счет собственных средств.
Для обоснованности взимании платы по ОДН собственник может обратится в Прокуратуру и ГЖИ, где потребовать принять меры по заключению УК договоров с РСО и перерасчету платы по ОДН, т.к данные суммы превышают объем, рассчитанный исходя из нормативов потребления данной услуги.
Верховный суд РФ......постановление президиума Ярославского областного суда от 8 октября 2014 г. отменил:
http://dogovor-urist.ru/%D1%81%D1%83%D0 ... D1%8015-2/
постановление президиума Ярославского областного суда от 8 октября 2014 г. отменить, оставить в силе решение Рыбинского городского суда Ярославской области от 14 апреля 2014 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Ярославского областного суда от 30 июня 2014 г.
Рыбинский городской прокурор обратился в суд в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, проживающих в городском округе г. Рыбинск, с иском к ОАО «Ярославская сбытовая компания» о признании незаконными действий ответчика по начислению и взиманию с нанимателей и собственников помещений многоквартирных домов городского округа г. Рыбинск, управление которыми осуществляется управляющими организациями, товариществами собственников жилья либо жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, платы за электроэнергию, потребленную на общедомовые нужды, возложении на ответчика обязанности прекратить совершать указанные действия.
Из изложенного следует, что порядок оплаты коммунальных услуг в многоквартирном доме зависит от выбранного жильцами способа управления, а право начисления и взимания платы за предоставленные собственникам, нанимателям помещений многоквартирных домов коммунальные услуги, принадлежит лицу, в том числе, ресурсоснабжающей организации на основании принятого в установленном законом порядке решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о внесении платы за коммунальные услуги конкретной ресурсоснабжающей организации.
Кроме того, жилищное законодательство не допускает возможности прямой оплаты собственниками, нанимателями помещений многоквартирного дома ресурсоснабжающим организациям коммунальных услуг, потребляемых при использовании общего имущества в многоквартирном доме (часть 7.1 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации), за исключением случая осуществления собственниками помещений дома непосредственного управления таким домом (часть 8 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации).
В силу пункта 44 Правил, распределяемый между потребителями объем коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, не может превышать объем, рассчитанный исходя из нормативов потребления услуги.
Исключением является наличие соответствующего решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о распределении «сверхнормативного» объема между всеми помещениями пропорционально размеру общей площади каждого помещения в доме.
Если указанное решение не принято, то «сверхнормативный» объем коммунальной услуги исполнитель (управляющая организация, ТСЖ, ЖСК) оплачивает за счет собственных средств.
Для обоснованности взимании платы по ОДН собственник может обратится в Прокуратуру и ГЖИ, где потребовать принять меры по заключению УК договоров с РСО и перерасчету платы по ОДН, т.к данные суммы превышают объем, рассчитанный исходя из нормативов потребления данной услуги.
Re: ЖК "Борисоглебский"
Приветствую соседи.
Я считаю, что все должно быть по закону.
Прошу всех жителей дома 3 к.3 кто не согласен с переходом дома под управление ООО ХОРС, которое произошло, по моему мнению, путем подтасовки результатов голосования и подделки подписей, обратиться в Жилищную инспекцию по адресу г.Рязань, ул. Введенская (Либкнехта) д.18 с заявлением о несогласии переходить в УК ООО "ХОРС".
Часы работы пн - чт 9.00 - 18.00 обед 13.00 - 13.45
пт 9.00 - 16.45 обед 13.00 - 13.45
телефон 21-78-40; 21-78-41.
При себе нужно иметь документ на право собственности и паспорт
Я считаю, что все должно быть по закону.
Прошу всех жителей дома 3 к.3 кто не согласен с переходом дома под управление ООО ХОРС, которое произошло, по моему мнению, путем подтасовки результатов голосования и подделки подписей, обратиться в Жилищную инспекцию по адресу г.Рязань, ул. Введенская (Либкнехта) д.18 с заявлением о несогласии переходить в УК ООО "ХОРС".
Часы работы пн - чт 9.00 - 18.00 обед 13.00 - 13.45
пт 9.00 - 16.45 обед 13.00 - 13.45
телефон 21-78-40; 21-78-41.
При себе нужно иметь документ на право собственности и паспорт
Re: ЖК "Борисоглебский"
Новая группа ЖК "Борисоглебский" во Вконтакте: https://vk.com/rznbg
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