Сообщение ZanoZa-ru » 20 авг 2016, 13:01

О правомерности начисления УК Новый город (УК Вертикаль) ОДН сверх нормативов....и о прямых договорах с РСО:Верховный суд РФ......постановление президиума Ярославского областного суда от 8 октября 2014 г. отменил:постановление президиума Ярославского областного суда от 8 октября 2014 г. отменить, оставить в силе решение Рыбинского городского суда Ярославской области от 14 апреля 2014 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Ярославского областного суда от 30 июня 2014 г.Рыбинский городской прокурор обратился в суд в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, проживающих в городском округе г. Рыбинск, с иском к ОАО «Ярославская сбытовая компания» о признании незаконными действий ответчика по начислению и взиманию с нанимателей и собственников помещений многоквартирных домов городского округа г. Рыбинск, управление которыми осуществляется управляющими организациями, товариществами собственников жилья либо жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, платы за электроэнергию, потребленную на общедомовые нужды, возложении на ответчика обязанности прекратить совершать указанные действия.Из изложенного следует, что порядок оплаты коммунальных услуг в многоквартирном доме зависит от выбранного жильцами способа управления, а право начисления и взимания платы за предоставленные собственникам, нанимателям помещений многоквартирных домов коммунальные услуги, принадлежит лицу, в том числе, ресурсоснабжающей организации на основании принятого в установленном законом порядке решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о внесении платы за коммунальные услуги конкретной ресурсоснабжающей организации.Кроме того, жилищное законодательство не допускает возможности прямой оплаты собственниками, нанимателями помещений многоквартирного дома ресурсоснабжающим организациям коммунальных услуг, потребляемых при использовании общего имущества в многоквартирном доме (часть 7.1 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации), за исключением случая осуществления собственниками помещений дома непосредственного управления таким домом (часть 8 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации).В силу пункта 44 Правил, распределяемый между потребителями объем коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, не может превышать объем, рассчитанный исходя из нормативов потребления услуги.Исключением является наличие соответствующего решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о распределении «сверхнормативного» объема между всеми помещениями пропорционально размеру общей площади каждого помещения в доме.Если указанное решение не принято, то «сверхнормативный» объем коммунальной услуги исполнитель (управляющая организация, ТСЖ, ЖСК) оплачивает за счет собственных средств.Для обоснованности взимании платы по ОДН собственник может обратится в Прокуратуру и ГЖИ, где потребовать принять меры по заключению УК договоров с РСО и перерасчету платы по ОДН, т.к данные суммы превышают объем, рассчитанный исходя из нормативов потребления данной услуги.