Общественный транспорт.
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Общественный транспорт.
Ага, ты свое наворовал, а нас поучаешь жить по доходам. Мы думаем поступить по ленински. Мне нравится лозунг: "Грабь награбленное". Ты ведь сам картинку запостил со своим мацковским двориком в топике про Трубниково? Очень полезная картинка)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Общественный транспорт.
В Рязани наворовано значительно больше и взятки якобы дают по 3 млн руб.ОС строят по 1 млрд руб за 1 км.
Наш дворик за 20 млн руб запустил на ветке "Что творится в нашей стране". Читайте и завидуйте!
Наш дворик за 20 млн руб запустил на ветке "Что творится в нашей стране". Читайте и завидуйте!
Re: Общественный транспорт.
А я несмотря ни на что продолжаю доверять общественному транспорту: сегодня оформил для жены абонемент рабочего дня Рыбное-Дивово. Соглашусь, что общественный транспорт специально замедляют: 33 - 36 мин для электрички Рыбное-Рязань - это слишком. Но, с другой стороны, что несколько минут могут решить?
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3406
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Общественный транспорт.
АЛСНщик писал(а): Соглашусь, что общественный транспорт специально замедляют...
Диспетчерам сейчас электрички пофиг. Им бы пассажирские по графику пропустить, да грузовые со своего участка выпнуть побыстрее.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Общественный транспорт.
В Москве вышел в рейс электробус КАМАЗ-6283 в тестовом режиме
В нем 25 сидячих мест.всего может вместить85 пассажиров. Скорость 65 км\час. Зарядки хватает на 100 км.
Тестовые испытания прошел электрбус ЛиАЗ и Мерседес.
Скоро войдет в строй Московское центральное кольцо- железнодорожное. На 17 пересадочных узлов можно пересесть на линии метро,в 11 из них через крытые переходы. На 10 станциях можно будет пересесть на 9 линий пригородных электричек.
В первый год эксплуатации планируют перевести75 млн пассажиров в год,к 2020г-120 млн.
МЦК находится в двойном ведении - Метрополитена и РЖД.
В нем 25 сидячих мест.всего может вместить85 пассажиров. Скорость 65 км\час. Зарядки хватает на 100 км.
Тестовые испытания прошел электрбус ЛиАЗ и Мерседес.
Скоро войдет в строй Московское центральное кольцо- железнодорожное. На 17 пересадочных узлов можно пересесть на линии метро,в 11 из них через крытые переходы. На 10 станциях можно будет пересесть на 9 линий пригородных электричек.
В первый год эксплуатации планируют перевести75 млн пассажиров в год,к 2020г-120 млн.
МЦК находится в двойном ведении - Метрополитена и РЖД.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 243
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Общественный транспорт.
Прочитал для интереса отчет по программе развития дорожного хозяйства. Нашел его познавательным.
1. У нас стало на 33 км больше маршрутов общественного транспорта. За счет маршруток и продления старых.
2. Транспорт поехал на 5% быстрее, чем раньше! Обалдеть, как здорово, будет чем заткнуть сторонников выделенных полос. Все нормально, ребята, не суетитесь, транспорт ускоряется.
3. 60,8% дорог не соответствуют нормативным требованиям. Кто-то еще удивляется, что улицы раздалбываются ежегодно?
4. Доля автобусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, в парке подвижного состава предприятия увеличилась. Нет, низкопольных автобусов, по-прежнему 8, просто в парке списали два старых автобуса. А по троллейбусам вообще сливки с шоколадом – списали аж целых шесть штук!
5. «Количество дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительного состояния дорог».
Запланированное значение – 105 происшествий, фактическое количество – 364 происшествия. Мягко говоря, не все идет по плану? Люди, имейте совесть, дороги в плохом состоянии, не выезжайте на них, а уж если выехали и попали в ДТП, то возьмите вину на себя. А то повадились все на дороги списывать!
6. Весь транспорт, в среднем, ускорился на 0,5%. Меньше, чем общественный! Безобразие! Граждане, берите уроки вождения у водителей маршруток, и будете ездить быстрее. И на пробки жаловаться не будете!
1. У нас стало на 33 км больше маршрутов общественного транспорта. За счет маршруток и продления старых.
2. Транспорт поехал на 5% быстрее, чем раньше! Обалдеть, как здорово, будет чем заткнуть сторонников выделенных полос. Все нормально, ребята, не суетитесь, транспорт ускоряется.
3. 60,8% дорог не соответствуют нормативным требованиям. Кто-то еще удивляется, что улицы раздалбываются ежегодно?
4. Доля автобусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, в парке подвижного состава предприятия увеличилась. Нет, низкопольных автобусов, по-прежнему 8, просто в парке списали два старых автобуса. А по троллейбусам вообще сливки с шоколадом – списали аж целых шесть штук!
5. «Количество дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительного состояния дорог».
Запланированное значение – 105 происшествий, фактическое количество – 364 происшествия. Мягко говоря, не все идет по плану? Люди, имейте совесть, дороги в плохом состоянии, не выезжайте на них, а уж если выехали и попали в ДТП, то возьмите вину на себя. А то повадились все на дороги списывать!
6. Весь транспорт, в среднем, ускорился на 0,5%. Меньше, чем общественный! Безобразие! Граждане, берите уроки вождения у водителей маршруток, и будете ездить быстрее. И на пробки жаловаться не будете!
Только живи, и до всего доживешь
Re: Общественный транспорт.
В Москве взяли и запретили маршрутки без лицензий на право перевозки людей. Теперь во всех маршрутках оплата производится проездными и спецкредитками. Сохраняются льготы на проезд. Расцвечанные маршрутки стали вне закона. Рейд показал,что более 900 машин не имеют лицензий или водители нарушили миграционное законодательство. Машины под арест,водителей таких на депортацию.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 27 мар 2017, 13:58
Роза Библиотека 1-дв.(белый/золото)
Роза Библиотека 1-дв.(белый/золото)
Вернуться в «Рязань - политика, экономика, ЖКХ»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей