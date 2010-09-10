Общественный транспорт.
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Re: Общественный транспорт.
Ага, ты свое наворовал, а нас поучаешь жить по доходам. Мы думаем поступить по ленински. Мне нравится лозунг: "Грабь награбленное". Ты ведь сам картинку запостил со своим мацковским двориком в топике про Трубниково? Очень полезная картинка)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Общественный транспорт.
В Рязани наворовано значительно больше и взятки якобы дают по 3 млн руб.ОС строят по 1 млрд руб за 1 км.
Наш дворик за 20 млн руб запустил на ветке "Что творится в нашей стране". Читайте и завидуйте!
Наш дворик за 20 млн руб запустил на ветке "Что творится в нашей стране". Читайте и завидуйте!
Re: Общественный транспорт.
А я несмотря ни на что продолжаю доверять общественному транспорту: сегодня оформил для жены абонемент рабочего дня Рыбное-Дивово. Соглашусь, что общественный транспорт специально замедляют: 33 - 36 мин для электрички Рыбное-Рязань - это слишком. Но, с другой стороны, что несколько минут могут решить?
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3435
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Общественный транспорт.
АЛСНщик писал(а): Соглашусь, что общественный транспорт специально замедляют...
Диспетчерам сейчас электрички пофиг. Им бы пассажирские по графику пропустить, да грузовые со своего участка выпнуть побыстрее.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Общественный транспорт.
В Москве вышел в рейс электробус КАМАЗ-6283 в тестовом режиме
В нем 25 сидячих мест.всего может вместить85 пассажиров. Скорость 65 км\час. Зарядки хватает на 100 км.
Тестовые испытания прошел электрбус ЛиАЗ и Мерседес.
Скоро войдет в строй Московское центральное кольцо- железнодорожное. На 17 пересадочных узлов можно пересесть на линии метро,в 11 из них через крытые переходы. На 10 станциях можно будет пересесть на 9 линий пригородных электричек.
В первый год эксплуатации планируют перевести75 млн пассажиров в год,к 2020г-120 млн.
МЦК находится в двойном ведении - Метрополитена и РЖД.
В нем 25 сидячих мест.всего может вместить85 пассажиров. Скорость 65 км\час. Зарядки хватает на 100 км.
Тестовые испытания прошел электрбус ЛиАЗ и Мерседес.
Скоро войдет в строй Московское центральное кольцо- железнодорожное. На 17 пересадочных узлов можно пересесть на линии метро,в 11 из них через крытые переходы. На 10 станциях можно будет пересесть на 9 линий пригородных электричек.
В первый год эксплуатации планируют перевести75 млн пассажиров в год,к 2020г-120 млн.
МЦК находится в двойном ведении - Метрополитена и РЖД.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 243
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Общественный транспорт.
Прочитал для интереса отчет по программе развития дорожного хозяйства. Нашел его познавательным.
1. У нас стало на 33 км больше маршрутов общественного транспорта. За счет маршруток и продления старых.
2. Транспорт поехал на 5% быстрее, чем раньше! Обалдеть, как здорово, будет чем заткнуть сторонников выделенных полос. Все нормально, ребята, не суетитесь, транспорт ускоряется.
3. 60,8% дорог не соответствуют нормативным требованиям. Кто-то еще удивляется, что улицы раздалбываются ежегодно?
4. Доля автобусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, в парке подвижного состава предприятия увеличилась. Нет, низкопольных автобусов, по-прежнему 8, просто в парке списали два старых автобуса. А по троллейбусам вообще сливки с шоколадом – списали аж целых шесть штук!
5. «Количество дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительного состояния дорог».
Запланированное значение – 105 происшествий, фактическое количество – 364 происшествия. Мягко говоря, не все идет по плану? Люди, имейте совесть, дороги в плохом состоянии, не выезжайте на них, а уж если выехали и попали в ДТП, то возьмите вину на себя. А то повадились все на дороги списывать!
6. Весь транспорт, в среднем, ускорился на 0,5%. Меньше, чем общественный! Безобразие! Граждане, берите уроки вождения у водителей маршруток, и будете ездить быстрее. И на пробки жаловаться не будете!
1. У нас стало на 33 км больше маршрутов общественного транспорта. За счет маршруток и продления старых.
2. Транспорт поехал на 5% быстрее, чем раньше! Обалдеть, как здорово, будет чем заткнуть сторонников выделенных полос. Все нормально, ребята, не суетитесь, транспорт ускоряется.
3. 60,8% дорог не соответствуют нормативным требованиям. Кто-то еще удивляется, что улицы раздалбываются ежегодно?
4. Доля автобусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, в парке подвижного состава предприятия увеличилась. Нет, низкопольных автобусов, по-прежнему 8, просто в парке списали два старых автобуса. А по троллейбусам вообще сливки с шоколадом – списали аж целых шесть штук!
5. «Количество дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительного состояния дорог».
Запланированное значение – 105 происшествий, фактическое количество – 364 происшествия. Мягко говоря, не все идет по плану? Люди, имейте совесть, дороги в плохом состоянии, не выезжайте на них, а уж если выехали и попали в ДТП, то возьмите вину на себя. А то повадились все на дороги списывать!
6. Весь транспорт, в среднем, ускорился на 0,5%. Меньше, чем общественный! Безобразие! Граждане, берите уроки вождения у водителей маршруток, и будете ездить быстрее. И на пробки жаловаться не будете!
Только живи, и до всего доживешь
Re: Общественный транспорт.
В Москве взяли и запретили маршрутки без лицензий на право перевозки людей. Теперь во всех маршрутках оплата производится проездными и спецкредитками. Сохраняются льготы на проезд. Расцвечанные маршрутки стали вне закона. Рейд показал,что более 900 машин не имеют лицензий или водители нарушили миграционное законодательство. Машины под арест,водителей таких на депортацию.
Где подкупать саженцы?
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Телефон +7 (495) 103-48-16 (многоканальный)
Адрес Московская область, городской округ Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. советская д.78
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Покупать саженцы в питомнике можно вследствие наш интернет магазин. Питомник саженцев выращивает чтобы вас однолетние, двухлетние и многолетние саженцы. Выращенные в заботливых руках наши растения легко приживаются в почвах средней полосы России. Выращивание и продажа деревьев и других растений осуществляется в контейнерах, соответствующих развитию корня саженца. Всетаки растения с закрытой корневой системой, а вероятно корни наших растений не повреждены и не иссушены и готовы к посадке в течении всего года. Интернет магазин саженцев «АгроВиста» реализует продукцию питомника на территории Москвы и московской области. Менеджеры магазина приветливы и внимательны и ввек готовы проконсультировать вас сообразно вопросам посадки и ухода после растениями.
Телефон +7 (495) 103-48-16 (многоканальный)
Адрес Московская область, городской округ Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. советская д.78
Сайт: http://agro-vista.ru
Телефон +7 (495) 103-48-16 (многоканальный)
Адрес Московская область, городской округ Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. советская д.78
Сайт: http://agro-vista.ru
Подкупать саженцы в Москве
Купить саженцы в питомнике можно после выше интернет магазин. Питомник саженцев выращивает для вас однолетние, двухлетние и многолетние саженцы. Выращенные в заботливых руках наши растения свободно приживаются в почвах средней полосы России. Выращивание и продажа деревьев и других растений осуществляется в контейнерах, соответствующих развитию корня саженца. Все растения с закрытой корневой системой, а вероятно корни наших растений не повреждены и не иссушены и готовы к посадке в течении всего года. Интернет лабаз саженцев «АгроВиста» реализует продукцию питомника на территории Москвы и московской области. Менеджеры магазина приветливы и внимательны и ввек готовы проконсультировать вас по вопросам посадки и ухода ради растениями.
Телефон +7 (495) 103-48-16 (многоканальный)
Адрес Московская область, городской округ Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. советская д.78
Сайт: http://agro-vista.ru
Телефон +7 (495) 103-48-16 (многоканальный)
Адрес Московская область, городской округ Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. советская д.78
Сайт: http://agro-vista.ru
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