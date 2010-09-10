Сообщение Дед Анатольич » 22 авг 2016, 00:21

Прочитал для интереса отчет по программе развития дорожного хозяйства. Нашел его познавательным.

1. У нас стало на 33 км больше маршрутов общественного транспорта. За счет маршруток и продления старых.

2. Транспорт поехал на 5% быстрее, чем раньше! Обалдеть, как здорово, будет чем заткнуть сторонников выделенных полос. Все нормально, ребята, не суетитесь, транспорт ускоряется.

3. 60,8% дорог не соответствуют нормативным требованиям. Кто-то еще удивляется, что улицы раздалбываются ежегодно?

4. Доля автобусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, в парке подвижного состава предприятия увеличилась. Нет, низкопольных автобусов, по-прежнему 8, просто в парке списали два старых автобуса. А по троллейбусам вообще сливки с шоколадом – списали аж целых шесть штук!

5. «Количество дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительного состояния дорог».

Запланированное значение – 105 происшествий, фактическое количество – 364 происшествия. Мягко говоря, не все идет по плану? Люди, имейте совесть, дороги в плохом состоянии, не выезжайте на них, а уж если выехали и попали в ДТП, то возьмите вину на себя. А то повадились все на дороги списывать!

6. Весь транспорт, в среднем, ускорился на 0,5%. Меньше, чем общественный! Безобразие! Граждане, берите уроки вождения у водителей маршруток, и будете ездить быстрее. И на пробки жаловаться не будете!

Только живи, и до всего доживешь