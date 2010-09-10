Сообщение gilroy » 29 июн 2013, 10:21

И хотя мои предки исключительно активно интересовались школьной жизнью (посещали все собрания, торжественные и прочие разные мероприятия), но ходил в школу и обратно я всегда без сопровождения. Но, как говорится, времена . И имеет наглость звонить по этому поводу. О мероприятиях сообщать не надо, а о мытье класса - обязательно.

gilroy