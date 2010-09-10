Нужна помомошь в учебе
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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Нужна помомошь в учебе
Ищу шарящего студента радика от второго курса для помощи в учебе. Если есть у кого на примете - посоветуйте.
Re: Нужна помомошь в учебе
(за вознаграждение соответственно)
Re: Нужна помомошь в учебе
Доброго времени суток. У меня есть один знакомый. Спрошу его, может у него свободное время для этого есть. Он парень башковитый и мне часто помогает, только бесплатно недавно помог учебник по политологии найти - http://www.ofisant.ru/uchebnie-posobiya ... abova.html, а я его месяц искал и не нашел.
Re: Нужна помомошь в учебе
нужен студент для помощи в сдачи теста, если поможет - познакомь
Re: Нужна помомошь в учебе
или парень башковитый ))))
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 04 апр 2013, 14:06
- Контактная информация:
Re: Нужна помомошь в учебе
http://www.nn.ru/redirect.php?http://em ... age11.html , но себя "башковитей" по-любому придётся делать...
не дай себе всплыть...
Re: Нужна помомошь в учебе
Полная неожиданность для Рязани и РГРТУ.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 04 апр 2013, 14:06
- Контактная информация:
Re: Нужна помомошь в учебе
Сам в шоке
не дай себе всплыть...
Re: Нужна помомошь в учебе
И хотя мои предки исключительно активно интересовались школьной жизнью (посещали все собрания, торжественные и прочие разные мероприятия), но ходил в школу и обратно я всегда без сопровождения. Но, как говорится, времена . И имеет наглость звонить по этому поводу. О мероприятиях сообщать не надо, а о мытье класса - обязательно.
gilroy
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 18 июл 2013, 18:02
Re: Нужна помомошь в учебе
репетиторов много сейчас на любой вкус
Re: Нужна помомошь в учебе
Я нашла опытных помощников с учебой здесь: https://2dip.su/zakazat/ . Заказываю у них рефераты, контрольные и курсовые работы. Пишут очень профессионально, с учетом всех требований к содержанию и оформлению. Мои работы успешно проходят проверки преподавателей и оцениваются высокими балами. Выполняют работы индивидуально и с высоким процентом уникальности.
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 176
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Re: Нужна помомошь в учебе
Сейчас диплом ничего не решает, а только твои знания и умения.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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