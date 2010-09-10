Нужна помомошь в учебе

Обсуждение сферы образования нашего города.
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Silver62
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 13 мар 2010, 12:44

Нужна помомошь в учебе

Сообщение Silver62 » 03 янв 2013, 11:44

Ищу шарящего студента радика от второго курса для помощи в учебе. Если есть у кого на примете - посоветуйте.
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Silver62
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 13 мар 2010, 12:44

Re: Нужна помомошь в учебе

Сообщение Silver62 » 03 янв 2013, 15:31

(за вознаграждение соответственно)
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Veslom
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 янв 2013, 16:44

Re: Нужна помомошь в учебе

Сообщение Veslom » 09 янв 2013, 16:52

Доброго времени суток. У меня есть один знакомый. Спрошу его, может у него свободное время для этого есть. Он парень башковитый и мне часто помогает, только бесплатно :) недавно помог учебник по политологии найти - http://www.ofisant.ru/uchebnie-posobiya ... abova.html, а я его месяц искал и не нашел.
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Silver62
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 13 мар 2010, 12:44

Re: Нужна помомошь в учебе

Сообщение Silver62 » 09 янв 2013, 18:46

нужен студент для помощи в сдачи теста, если поможет - познакомь
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Silver62
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 13 мар 2010, 12:44

Re: Нужна помомошь в учебе

Сообщение Silver62 » 09 янв 2013, 19:08

или парень башковитый ))))
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petrovitch73
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 04 апр 2013, 14:06
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Re: Нужна помомошь в учебе

Сообщение petrovitch73 » 07 апр 2013, 15:24

:) http://www.nn.ru/redirect.php?http://em ... age11.html , но себя "башковитей" по-любому придётся делать...
не дай себе всплыть...
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nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12989
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: Нужна помомошь в учебе

Сообщение nikols » 07 апр 2013, 21:17

Полная неожиданность для Рязани и РГРТУ.
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petrovitch73
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 04 апр 2013, 14:06
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Re: Нужна помомошь в учебе

Сообщение petrovitch73 » 07 апр 2013, 22:48

:D Сам в шоке :D
не дай себе всплыть...
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gilroy
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 июн 2013, 10:15

Re: Нужна помомошь в учебе

Сообщение gilroy » 29 июн 2013, 10:21

И хотя мои предки исключительно активно интересовались школьной жизнью (посещали все собрания, торжественные и прочие разные мероприятия), но ходил в школу и обратно я всегда без сопровождения. Но, как говорится, времена . И имеет наглость звонить по этому поводу. О мероприятиях сообщать не надо, а о мытье класса - обязательно.
gilroy
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strannik221970
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 18:02

Re: Нужна помомошь в учебе

Сообщение strannik221970 » 18 июл 2013, 18:05

репетиторов много сейчас на любой вкус
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Нужна помомошь в учебе

Сообщение Буцефалия » 26 май 2020, 21:29

Я нашла опытных помощников с учебой здесь: https://2dip.su/zakazat/ . Заказываю у них рефераты, контрольные и курсовые работы. Пишут очень профессионально, с учетом всех требований к содержанию и оформлению. Мои работы успешно проходят проверки преподавателей и оцениваются высокими балами. Выполняют работы индивидуально и с высоким процентом уникальности.
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 232
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Re: Нужна помомошь в учебе

Сообщение staspavlov777 » 13 дек 2020, 23:38

Сейчас диплом ничего не решает, а только твои знания и умения.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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Kadi
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 16 мар 2016, 03:08

Re: Нужна помомошь в учебе

Сообщение Kadi » 15 дек 2020, 18:31

Привет) Я соглашусь, что не везде решает купленный диплом, то время уже прошло. Сейчас только знания и умения все решают. Я вот проходила курсы тестировщиков с трудоустройством https://itea.ua/courses-itea/qa/ Так меня на стажировке не спрашивали диплом или оценки, а дали ТЗ (тестовое задание), которое показывает, на что ты годишся. Так что подумайте дважды, перед тем как покупать диплом или заказывать курсовой проект.
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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Re: Нужна помомошь в учебе

Сообщение Алексеич » 45 минут назад

Ой ребята, а у нас хромает история, как бы вот думаю знания подтянуть моему школьнику, а то экзамены уж не за горами...
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: Нужна помомошь в учебе

Сообщение Зинаидушка » 33 минуты назад

Алексеич писал(а):Ой ребята, а у нас хромает история, как бы вот думаю знания подтянуть моему школьнику, а то экзамены уж не за горами...


Есть классный образовательный ресурс, который даёт возможность качественно подготовиться к ЕГЭ. На этом сайте множество полезных статей школьному курсу истории, включая профессиональные рекомендации, карты и тд. Крутая выжимка на самом деле, и никакой воды. Вот кстати тут можно детально изучить биография Сталина в одной статье, а этом вопрос по любому рассматривается на экзамене. Советую и вашему школьнику пользоваться - пойдет точно на пользу.
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