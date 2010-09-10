Нужна помомошь в учебе
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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19 сообщений • Страница 1 из 1
Нужна помомошь в учебе
Ищу шарящего студента радика от второго курса для помощи в учебе. Если есть у кого на примете - посоветуйте.
Re: Нужна помомошь в учебе
(за вознаграждение соответственно)
Re: Нужна помомошь в учебе
Доброго времени суток. У меня есть один знакомый. Спрошу его, может у него свободное время для этого есть. Он парень башковитый и мне часто помогает, только бесплатно недавно помог учебник по политологии найти - http://www.ofisant.ru/uchebnie-posobiya ... abova.html, а я его месяц искал и не нашел.
Re: Нужна помомошь в учебе
нужен студент для помощи в сдачи теста, если поможет - познакомь
Re: Нужна помомошь в учебе
или парень башковитый ))))
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 04 апр 2013, 14:06
- Контактная информация:
Re: Нужна помомошь в учебе
http://www.nn.ru/redirect.php?http://em ... age11.html , но себя "башковитей" по-любому придётся делать...
не дай себе всплыть...
Re: Нужна помомошь в учебе
Полная неожиданность для Рязани и РГРТУ.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 04 апр 2013, 14:06
- Контактная информация:
Re: Нужна помомошь в учебе
Сам в шоке
не дай себе всплыть...
Re: Нужна помомошь в учебе
И хотя мои предки исключительно активно интересовались школьной жизнью (посещали все собрания, торжественные и прочие разные мероприятия), но ходил в школу и обратно я всегда без сопровождения. Но, как говорится, времена . И имеет наглость звонить по этому поводу. О мероприятиях сообщать не надо, а о мытье класса - обязательно.
gilroy
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 18 июл 2013, 18:02
Re: Нужна помомошь в учебе
репетиторов много сейчас на любой вкус
Re: Нужна помомошь в учебе
Я нашла опытных помощников с учебой здесь: https://2dip.su/zakazat/ . Заказываю у них рефераты, контрольные и курсовые работы. Пишут очень профессионально, с учетом всех требований к содержанию и оформлению. Мои работы успешно проходят проверки преподавателей и оцениваются высокими балами. Выполняют работы индивидуально и с высоким процентом уникальности.
Re: Нужна помомошь в учебе
Привет) Я соглашусь, что не везде решает купленный диплом, то время уже прошло. Сейчас только знания и умения все решают. Я вот проходила курсы тестировщиков с трудоустройством https://itea.ua/courses-itea/qa/ Так меня на стажировке не спрашивали диплом или оценки, а дали ТЗ (тестовое задание), которое показывает, на что ты годишся. Так что подумайте дважды, перед тем как покупать диплом или заказывать курсовой проект.
Re: Нужна помомошь в учебе
Ой ребята, а у нас хромает история, как бы вот думаю знания подтянуть моему школьнику, а то экзамены уж не за горами...
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: Нужна помомошь в учебе
Алексеич писал(а):Ой ребята, а у нас хромает история, как бы вот думаю знания подтянуть моему школьнику, а то экзамены уж не за горами...
Есть классный образовательный ресурс, который даёт возможность качественно подготовиться к ЕГЭ. На этом сайте множество полезных статей школьному курсу истории, включая профессиональные рекомендации, карты и тд. Крутая выжимка на самом деле, и никакой воды. Вот кстати тут можно детально изучить биография Сталина в одной статье, а этом вопрос по любому рассматривается на экзамене. Советую и вашему школьнику пользоваться - пойдет точно на пользу.
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: Нужна помомошь в учебе
Вот еще подумала, что репетитора нужно будет искать по любому, сестра из Питера через какой то спец сервис в инете подобрала по истории и математики для дочки хорошего учителя. Думаю самой попробовать.
Re: Нужна помомошь в учебе
Зинаидушка писал(а):Вот еще подумала, что репетитора нужно будет искать по любому, сестра из Питера через какой то спец сервис в инете подобрала по истории и математики для дочки хорошего учителя. Думаю самой попробовать.
Попробую угадать) Насколько знаю, то одним из лучших интернет сервисов поиска репетиторов является Репетит, там и по Питеру можно быстро найти нужного специалиста https://spb.repetit.ru/ , а также есть база по всем другим большим городам. Я кстати сам пользуюсь, и другим теперь советую)
Re: Нужна помомошь в учебе
помощь в учёбе многим из нас нужна
Re: Нужна помомошь в учебе
Мне тоже нужна ваша помощь, ребята. Для написания реферата нужна информация про восточных славян. Подкиньте ресурсов!
Re: Нужна помомошь в учебе
Ой, такую инфу сложно найти...
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