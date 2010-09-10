Нужна помомошь в учебе
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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- Вероника Климова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50
Re: Нужна помомошь в учебе
Алексеич писал(а):Мне тоже нужна ваша помощь, ребята. Для написания реферата нужна информация про восточных славян. Подкиньте ресурсов!
Оу, на самом деле у вас очень даже интересная тема попалась. Изучать историю наших предков очень увлекательно! Традиции, быт, развитие и творчество - очень много всего можно для себя почерпнуть. Вы можете в этой публикации про историю восточных славян найти информацию. Написано всё о их непосредственном происхождении, на какой территории они селились, чем занимались, как у них было организовано общение, и как они строили взаимоотношения внутри общества. Там даже карта есть где именно они проживали
Re: Нужна помомошь в учебе
Знать о своих предках нужно, так что хороша тема реферата попалась!
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