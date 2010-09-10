Нужна помомошь в учебе

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Вероника Климова
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50

Re: Нужна помомошь в учебе

Сообщение Вероника Климова » 55 минут назад

Алексеич писал(а):Мне тоже нужна ваша помощь, ребята. Для написания реферата нужна информация про восточных славян. Подкиньте ресурсов!


Оу, на самом деле у вас очень даже интересная тема попалась. Изучать историю наших предков очень увлекательно! Традиции, быт, развитие и творчество - очень много всего можно для себя почерпнуть. Вы можете в этой публикации про историю восточных славян найти информацию. Написано всё о их непосредственном происхождении, на какой территории они селились, чем занимались, как у них было организовано общение, и как они строили взаимоотношения внутри общества. Там даже карта есть где именно они проживали
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DenisKot
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 29 дек 2015, 13:10
Откуда: Рязань

Re: Нужна помомошь в учебе

Сообщение DenisKot » 27 минут назад

Знать о своих предках нужно, так что хороша тема реферата попалась!
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