Нужна помомошь в учебе

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Вероника Климова
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50

Re: Нужна помомошь в учебе

Сообщение Вероника Климова » 08 окт 2021, 11:23

Алексеич писал(а):Мне тоже нужна ваша помощь, ребята. Для написания реферата нужна информация про восточных славян. Подкиньте ресурсов!


Оу, на самом деле у вас очень даже интересная тема попалась. Изучать историю наших предков очень увлекательно! Традиции, быт, развитие и творчество - очень много всего можно для себя почерпнуть. Вы можете в этой публикации про историю восточных славян найти информацию. Написано всё о их непосредственном происхождении, на какой территории они селились, чем занимались, как у них было организовано общение, и как они строили взаимоотношения внутри общества. Там даже карта есть где именно они проживали
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DenisKot
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 29 дек 2015, 13:10
Откуда: Рязань

Re: Нужна помомошь в учебе

Сообщение DenisKot » 08 окт 2021, 11:51

Знать о своих предках нужно, так что хороша тема реферата попалась!
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Нужна помомошь в учебе

Сообщение Laca » 31 янв 2022, 16:38

У меня были проблемы по биологии, у нас в школе был такой преподаватель, что с ним что то выучить и понять было сложно. А очень хотелось поступить на бюджет ,еще и в медицинский. У нас ребята пользуются услугами репетиторов с сайт БУКИ, там я тоже нашла хорошего по биологии https://buki.kz/repetitor/biolohiia/ и мы быстро прошлись по темам и школьной программе. Я поступила без проблем, учусь нейрохирурга. Обращайтесь и добивайтесь целей.
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allenatore
Гость RZN.info
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 17:57
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Re: Нужна помомошь в учебе

Сообщение allenatore » 01 фев 2022, 19:58

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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Re: Нужна помомошь в учебе

Сообщение TanyaLoy » 04 июн 2022, 01:38

Я а решила готовый купить диплом. Обращалась к услугам компании DiplomSeven. Изготовили на бланке государственного образца и предусмотрели все степени зашиты. От оригинала вообще ничем не отличается, спокойно выдержал все проверки.
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DenisKot
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 29 дек 2015, 13:10
Откуда: Рязань

Re: Нужна помомошь в учебе

Сообщение DenisKot » Вчера, 17:00

Всегда при желании можно найти нужную литературу и поучиться самостоятельно.
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: Нужна помомошь в учебе

Сообщение Зинаидушка » Вчера, 19:32

DenisKot писал(а):Всегда при желании можно найти нужную литературу и поучиться самостоятельно.

А где вы находите хорошую литературу на нужную тему?
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