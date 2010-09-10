Нужна помомошь в учебе
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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- Вероника Климова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50
Re: Нужна помомошь в учебе
Алексеич писал(а):Мне тоже нужна ваша помощь, ребята. Для написания реферата нужна информация про восточных славян. Подкиньте ресурсов!
Оу, на самом деле у вас очень даже интересная тема попалась. Изучать историю наших предков очень увлекательно! Традиции, быт, развитие и творчество - очень много всего можно для себя почерпнуть. Вы можете в этой публикации про историю восточных славян найти информацию. Написано всё о их непосредственном происхождении, на какой территории они селились, чем занимались, как у них было организовано общение, и как они строили взаимоотношения внутри общества. Там даже карта есть где именно они проживали
Re: Нужна помомошь в учебе
Знать о своих предках нужно, так что хороша тема реферата попалась!
Re: Нужна помомошь в учебе
У меня были проблемы по биологии, у нас в школе был такой преподаватель, что с ним что то выучить и понять было сложно. А очень хотелось поступить на бюджет ,еще и в медицинский. У нас ребята пользуются услугами репетиторов с сайт БУКИ, там я тоже нашла хорошего по биологии https://buki.kz/repetitor/biolohiia/ и мы быстро прошлись по темам и школьной программе. Я поступила без проблем, учусь нейрохирурга. Обращайтесь и добивайтесь целей.
- allenatore
- Гость RZN.info
- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: 24 июн 2013, 17:57
- Контактная информация:
Re: Нужна помомошь в учебе
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Более 20 иностранных языков, десятки опытных преподавателей и носителей языка, уроки по скайпу или через другой удобный для вас мессенджер.
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ленивый котэ ))
Re: Нужна помомошь в учебе
Я а решила готовый купить диплом. Обращалась к услугам компании DiplomSeven. Изготовили на бланке государственного образца и предусмотрели все степени зашиты. От оригинала вообще ничем не отличается, спокойно выдержал все проверки.
Re: Нужна помомошь в учебе
Всегда при желании можно найти нужную литературу и поучиться самостоятельно.
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: Нужна помомошь в учебе
DenisKot писал(а):Всегда при желании можно найти нужную литературу и поучиться самостоятельно.
А где вы находите хорошую литературу на нужную тему?
Re: Нужна помомошь в учебе
Зинаидушка писал(а):DenisKot писал(а):Всегда при желании можно найти нужную литературу и поучиться самостоятельно.
А где вы находите хорошую литературу на нужную тему?
Многие читают книги онлайн, в интернете можно быстро найти литературу на любую тему. Я на сайте Читай Быстро просматриваю, что выбрать к прочтению о бизнесе и управлении. Хочу построить успешный бизнес, в этом мне может помочь чужой опыт и знания. Вы можете здесь тоже выбрать книги на интересующую вас тематику.
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