Сообщение Pointer » 24 янв 2014, 12:18

В конце января Рязань перейдет на цифровое телевидение29 января в 11:00 в Рязани торжественно запустят вещание пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первого мультиплекса), сообщил сайт федеральной целевой программы. В этот же день откроют центр консультационной поддержки населения по вопросам цифрового телевидения. Консультации будут бесплатными.Пакет РТРС-1 будет вещать в стандарте DVB-T2 и охватит более 600 тысяч пользователей из Рязани и прилегающих районов области.Напомним, цифровое телевидение пришло в Рязанскую область 13 декабря прошлого года: тогда тестовое вещание началось в Михайлове, Сасове, поселке Сараи и селе Федоровское.В мае 2014 года планируют запустить цифровое вещание во всем регионе. Тогда же планируется подключение передатчиков пакета цифровых телеканалов РТРС-2 — второго мультиплекса.Адрес консультационного центра: г. Рязань, ул. Вокзальная, 61, к. 1.Телефон: (4912)95-71-31.Также по вопросам подключения к цифровой сети можно обратиться по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-220-20-02.