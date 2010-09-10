Первый пакет бесплатного цифрового телевидения

Обсуждения и комментарии новостей из новостной ленты RZN.info.

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Stuff
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 17:21

Re: Первый пакет бесплатного цифрового телевидения

Сообщение Stuff » 14 июн 2013, 11:17

дуб писал(а):
nikols писал(а):Купите тарелку Триколор и смотрите за 900 руб/год массу оцифрованных каналов -100.

А если нужны только федер. каналы? Хочется халявы! Когда в Рязани на 27 канале 1 мультиплекс начнут вещать??? Никто не знает? :?:


Последняя новость от 23 августа прошлого года http://ryazan.rtrn.ru/news.asp?view=17369
... и тишина
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дуб
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 18:25

Re: Первый пакет бесплатного цифрового телевидения

Сообщение дуб » 24 дек 2013, 14:48

1 мультиплекс наконец-то начал вещание в Рязани!Правда на 43 канале. Качество нормальное.
Когда ждать 2 мультиплекс на 27 канале??? А то ОРТПЦ молчат как партизаны.
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StR
Знаток RZN.info
Сообщения: 5914
Зарегистрирован: 14 май 2009, 14:17

Re: Первый пакет бесплатного цифрового телевидения

Сообщение StR » 24 дек 2013, 20:46

Не раньше, чем отстроят первый. А он пока в тесте.

У меня, при уровне сигнала 10-15 попугаев (из 100), качество - около 50, BER при этом 0. Но место под антенну я долго по кухне искал.
Единственный косяк - России 1 нет.
Harmlessly passing your time in the grassland away...
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nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12990
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: Первый пакет бесплатного цифрового телевидения

Сообщение nikols » 24 дек 2013, 21:15

дуб
у Триколора 6 федеральных каналов бесплатно. В Москве есть каналы HD, есть общественное телевидение (отдельный канал),но платные. Остальные каналы (40шт) предоставляет НКС по 5 руб/канал точнее за 198 руб/мес.
По Триколору есть масса каналов по системе HD или ТВЧ.
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дуб
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 18:25

Re: Первый пакет бесплатного цифрового телевидения

Сообщение дуб » 24 дек 2013, 21:20

StR писал(а):Не раньше, чем отстроят первый. А он пока в тесте.

У меня, при уровне сигнала 10-15 попугаев (из 100), качество - около 50, BER при этом 0. Но место под антенну я долго по кухне искал.
Единственный косяк - России 1 нет.

Где косяк?!
Состав 1 мульти:
Телеканалы
Первый канал
Россия-1 :!:
Россия-2
НТВ
Пятый канал
Россия-К
Россия-24
Карусель
Общественное телевидение России
ТВ Центр
Уровень 100 - на комнатный "самолёт"!
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StR
Знаток RZN.info
Сообщения: 5914
Зарегистрирован: 14 май 2009, 14:17

Re: Первый пакет бесплатного цифрового телевидения

Сообщение StR » 24 дек 2013, 21:33

У меня косяк. "России 1" нет.
Harmlessly passing your time in the grassland away...
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nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12990
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: Первый пакет бесплатного цифрового телевидения

Сообщение nikols » 24 дек 2013, 22:12

У меня нет пока Общественного. Какая частота,чтобы настроить?
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дуб
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 18:25

Re: Первый пакет бесплатного цифрового телевидения

Сообщение дуб » 25 дек 2013, 20:21

nikols писал(а):У меня нет пока Общественного. Какая частота,чтобы настроить?

DVB-T2 канал 43, частота - 650000 кГц, диап.част. - 8 мГц.
Показывает отлично. Без рязанской рекламы :lol: , без ряз.новостей :( , без бегущей строки по ТВЦ :twisted: .
Заодно ( спасибо д.Жене К.) добавил RZN.info в анти-баннер. В глазах рябило. Привет рекламодателям! :mrgreen:
Вложения
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без рекламы
кят.jpg (141.33 КБ) 8357 просмотров
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Pointer
Гость RZN.info
Сообщения: 149
Зарегистрирован: 05 авг 2010, 08:57
Откуда: Рязань

Re: Первый пакет бесплатного цифрового телевидения

Сообщение Pointer » 24 янв 2014, 12:18

В конце января Рязань перейдет на цифровое телевидение
http://www.rzn.info/news/2014/1/24/v-ko ... denie.html

29 января в 11:00 в Рязани торжественно запустят вещание пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первого мультиплекса), сообщил сайт федеральной целевой программы. В этот же день откроют центр консультационной поддержки населения по вопросам цифрового телевидения. Консультации будут бесплатными.

Пакет РТРС-1 будет вещать в стандарте DVB-T2 и охватит более 600 тысяч пользователей из Рязани и прилегающих районов области.

Напомним, цифровое телевидение пришло в Рязанскую область 13 декабря прошлого года: тогда тестовое вещание началось в Михайлове, Сасове, поселке Сараи и селе Федоровское.

В мае 2014 года планируют запустить цифровое вещание во всем регионе. Тогда же планируется подключение передатчиков пакета цифровых телеканалов РТРС-2 — второго мультиплекса.

Адрес консультационного центра: г. Рязань, ул. Вокзальная, 61, к. 1.

Телефон: (4912)95-71-31.

Также по вопросам подключения к цифровой сети можно обратиться по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-220-20-02.
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WilliamWE
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 05:01

Re: Первый пакет бесплатного цифрового телевидения

Сообщение WilliamWE » 06 фев 2014, 05:04

Подскажите пожалуйста!... Есть ли приставки или программы для просмотра таких сайтов http://ooo.3dn.ru/ , http://torrent-tv_ru/ по телеку (не провайдера) и другие сайты через СМАРТ-ТВ и какие кабеля нужны для этого?...Или порекамендуйте пожалуйста другие сайты, которыми Вы пользуетесь сами, я готов ушлышать другие советы.
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megOMetr
Гость RZN.info
Сообщения: 236
Зарегистрирован: 21 янв 2010, 09:52
Откуда: Ташкент-Рязань

Re: Первый пакет бесплатного цифрового телевидения

Сообщение megOMetr » 30 май 2014, 20:31

Pointer писал(а):http://www.rzn.info/news/2014/1/24/v-konce-yanvarya-ryazan-pereydet-na-cifrovoe-televidenie.html

В мае 2014 года планируют запустить цифровое вещание во всем регионе. Тогда же планируется подключение передатчиков пакета цифровых телеканалов РТРС-2 — второго мультиплекса.


Конец мая. Где второй мультиплекс?
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megOMetr
Гость RZN.info
Сообщения: 236
Зарегистрирован: 21 янв 2010, 09:52
Откуда: Ташкент-Рязань

Re: Первый пакет бесплатного цифрового телевидения

Сообщение megOMetr » 30 дек 2014, 19:13

Сегодня в Рязани включили второй пакет из 10 каналов. Хоть что-то хорошее.
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andreyko76
Гость RZN.info
Сообщения: 189
Зарегистрирован: 06 ноя 2010, 22:30

Re: Первый пакет бесплатного цифрового телевидения

Сообщение andreyko76 » 31 дек 2014, 00:01

megOMetr писал(а):Сегодня в Рязани включили второй пакет из 10 каналов. Хоть что-то хорошее.

Какие?
Всему своё время.
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megOMetr
Гость RZN.info
Сообщения: 236
Зарегистрирован: 21 янв 2010, 09:52
Откуда: Ташкент-Рязань

Re: Первый пакет бесплатного цифрового телевидения

Сообщение megOMetr » 31 дек 2014, 03:33

"Рен-ТВ", "Спас", "СТС", "Домашний", "ТВ-3", "НТВ Плюс Спорт", "Звезда", "Мир", "ТНТ", "Муз ТВ"
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Dolst
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 янв 2015, 10:57

Re: Первый пакет бесплатного цифрового телевидения

Сообщение Dolst » 29 янв 2015, 11:03

Конечно, хорошо что сделали цифровое ТВ, оно по сравнению с аналоговым Ого-го!
Форумчане я конечно может и не по теме. Здесь http://dolgonews.ru/fresh/12-televizor-eto-dobro-ili-zlo.html написал статью о телевизоре. Современные дети и живут только им да и компьютером. А вить есть ещё и природа. Поэтому я даже и не знаю, как на счёт всех этих бесплатных улучшений. Вы уж простите!
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5490
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Первый пакет бесплатного цифрового телевидения

Сообщение ivanes » 29 янв 2015, 12:34

Москвичи получают ТВ сигнал от Национальных кабельных сетей НКС. Но обычный-аналоговый сигнал и платят за 40 каналов 169 руб/мес. Они считаются более богатыми.Поэтому за деньги аналоговый,а не цифровой.
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Jimmyitalm
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 28 фев 2017, 02:56

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Jimmyitalm
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 28 фев 2017, 02:56

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