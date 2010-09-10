Коттеджный поселок Трубниково
Обсуждение коттеджного строительства в Рязанской области.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 133
- Зарегистрирован: 24 июн 2013, 06:32
Re: Коттеджный поселок Трубниково
Хорошая картинка.Ваш домик?
Re: Коттеджный поселок Трубниково
Мой и сына. Район Алабино. Таких там полно.Есть и круче этого. Генералы Таманской сломали военный городок-казармы и построили коттеджи.Правда тогда так дома не называли. Земли в собственности владельцев.
S= от 9 до 27 соток.Нынешняя цена от 20 до 30 млн руб.
На фото чуть выше видна тарелька-антенна. Это беспроводной доступ в Интенет. Антенна направлена на антенну провайдера.Он за 15км от дома.
S= от 9 до 27 соток.Нынешняя цена от 20 до 30 млн руб.
На фото чуть выше видна тарелька-антенна. Это беспроводной доступ в Интенет. Антенна направлена на антенну провайдера.Он за 15км от дома.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 133
- Зарегистрирован: 24 июн 2013, 06:32
Re: Коттеджный поселок Трубниково
На фото чуть выше видна тарелька-антенна. Это беспроводной доступ в Интенет. Антенна направлена на антенну провайдера.Он за 15км от дома.[/quote]
В Трубниково оптоволокно.Интернет очень быстрый.И недорогой.
В Трубниково оптоволокно.Интернет очень быстрый.И недорогой.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 133
- Зарегистрирован: 24 июн 2013, 06:32
Re: Коттеджный поселок Трубниково
Продлеваем улицу Рождественскую для восьми домов.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 133
- Зарегистрирован: 24 июн 2013, 06:32
Re: Коттеджный поселок Трубниково
И Светлую для двеннадцати домов.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 133
- Зарегистрирован: 24 июн 2013, 06:32
Re: Коттеджный поселок Трубниково
Сделали видео с квадрокоптера.Смонтируем,выложим на сайт Trubnikovo.ru.
Пока есть несколько фотографий.
Пока есть несколько фотографий.
Re: Коттеджный поселок Трубниково
Что все дома по одному проекту?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 133
- Зарегистрирован: 24 июн 2013, 06:32
Re: Коттеджный поселок Трубниково
Два основных проекта и есть возможность заказать собственный.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 133
- Зарегистрирован: 24 июн 2013, 06:32
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 133
- Зарегистрирован: 24 июн 2013, 06:32
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 133
- Зарегистрирован: 24 июн 2013, 06:32
Re: Коттеджный поселок Трубниково
Возле озера строятся 4 деревянных(бревенчатых)дома.Один уже продан.
Re: Коттеджный поселок Трубниково
Присматривался к этому поселку....Почитал ветку - задумался....Как там дела сейчас?
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