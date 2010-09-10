Коттеджный поселок Трубниково

Обсуждение коттеджного строительства в Рязанской области.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5624
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Коттеджный поселок Трубниково

Сообщение ivanes » 15 сен 2016, 12:25

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5624
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Коттеджный поселок Трубниково

Сообщение ivanes » 15 сен 2016, 12:27

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КП Трубниково
Гость RZN.info
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 06:32

Re: Коттеджный поселок Трубниково

Сообщение КП Трубниково » 16 сен 2016, 09:54

Хорошая картинка.Ваш домик?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5624
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Коттеджный поселок Трубниково

Сообщение ivanes » 16 сен 2016, 11:54

Мой и сына. Район Алабино. Таких там полно.Есть и круче этого. Генералы Таманской сломали военный городок-казармы и построили коттеджи.Правда тогда так дома не называли. Земли в собственности владельцев.
S= от 9 до 27 соток.Нынешняя цена от 20 до 30 млн руб.
На фото чуть выше видна тарелька-антенна. Это беспроводной доступ в Интенет. Антенна направлена на антенну провайдера.Он за 15км от дома.
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КП Трубниково
Гость RZN.info
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 06:32

Re: Коттеджный поселок Трубниково

Сообщение КП Трубниково » 19 сен 2016, 16:07

На фото чуть выше видна тарелька-антенна. Это беспроводной доступ в Интенет. Антенна направлена на антенну провайдера.Он за 15км от дома.[/quote]


В Трубниково оптоволокно.Интернет очень быстрый.И недорогой.
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КП Трубниково
Гость RZN.info
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 06:32

Re: Коттеджный поселок Трубниково

Сообщение КП Трубниково » 21 сен 2016, 16:31

Продлеваем улицу Рождественскую для восьми домов.
Вложения
image-21-09-16-02-34-3.jpeg
image-21-09-16-02-34-1.jpeg
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КП Трубниково
Гость RZN.info
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 06:32

Re: Коттеджный поселок Трубниково

Сообщение КП Трубниково » 21 сен 2016, 16:33

И Светлую для двеннадцати домов.
Вложения
image-21-09-16-02-34.jpeg
image-21-09-16-02-34-2.jpeg
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КП Трубниково
Гость RZN.info
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 06:32

Re: Коттеджный поселок Трубниково

Сообщение КП Трубниково » 25 окт 2016, 15:31

Сделали видео с квадрокоптера.Смонтируем,выложим на сайт Trubnikovo.ru.
Пока есть несколько фотографий.
Вложения
image-25-10-16-12-31-1.jpeg
image-25-10-16-12-32.jpeg
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5624
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Коттеджный поселок Трубниково

Сообщение ivanes » 25 окт 2016, 16:37

Что все дома по одному проекту?
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КП Трубниково
Гость RZN.info
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 06:32

Re: Коттеджный поселок Трубниково

Сообщение КП Трубниково » 25 окт 2016, 17:06

Два основных проекта и есть возможность заказать собственный.
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КП Трубниково
Гость RZN.info
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 06:32

Re: Коттеджный поселок Трубниково

Сообщение КП Трубниково » 26 окт 2016, 09:21

image-25-10-16-12-31.jpeg
image-25-10-16-12-30.jpeg
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КП Трубниково
Гость RZN.info
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 06:32

Re: Коттеджный поселок Трубниково

Сообщение КП Трубниково » 26 окт 2016, 11:14

image-26-10-16-10-32-2.jpeg
image-26-10-16-10-32-2.jpeg (30.03 КБ) 1580 просмотров
image-26-10-16-10-32-4.jpeg
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КП Трубниково
Гость RZN.info
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 06:32

Re: Коттеджный поселок Трубниково

Сообщение КП Трубниково » 27 окт 2016, 13:23

Снимок экрана 2016-10-26 в 16.29.55.jpg

Возле озера строятся 4 деревянных(бревенчатых)дома.Один уже продан.
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na4alnik
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 ноя 2014, 20:14

Re: Коттеджный поселок Трубниково

Сообщение na4alnik » 12 мар 2017, 20:31

Присматривался к этому поселку....Почитал ветку - задумался....Как там дела сейчас?
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КП Трубниково
Гость RZN.info
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 06:32

Re: Коттеджный поселок Трубниково

Сообщение КП Трубниково » 19 мар 2017, 21:53

na4alnik писал(а):Присматривался к этому поселку....Почитал ветку - задумался....Как там дела сейчас?


Отлично дела.Строимся.
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Pazuzu
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 19 мар 2013, 18:00

Re: Коттеджный поселок Трубниково

Сообщение Pazuzu » Вчера, 10:15

Мдэ, унылое зрелище.
Как там дела с вонью с ближайших свинарников во время их чистки? Возле фармзавода, через дорогу, духан стоит такой, что глаза режет.
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КП Трубниково
Гость RZN.info
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 06:32

Re: Коттеджный поселок Трубниково

Сообщение КП Трубниково » Вчера, 16:14

Деревянные дома.Расстояние до пруда 100 метров.
Вложения
image-31-03-17-08-50.jpeg
image-31-03-17-08-50-1.jpeg
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za stalina
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 фев 2017, 21:10

Re: Коттеджный поселок Трубниково

Сообщение za stalina » Сегодня, 18:50

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Ernestmiree
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:36

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Сообщение Ernestmiree » 44 минуты назад

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