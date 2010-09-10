Сообщение ivanes » 16 сен 2016, 11:54

Мой и сына. Район Алабино. Таких там полно.Есть и круче этого. Генералы Таманской сломали военный городок-казармы и построили коттеджи.Правда тогда так дома не называли. Земли в собственности владельцев.

S= от 9 до 27 соток.Нынешняя цена от 20 до 30 млн руб.

На фото чуть выше видна тарелька-антенна. Это беспроводной доступ в Интенет. Антенна направлена на антенну провайдера.Он за 15км от дома.