Сообщение КП Трубниково » Сегодня, 17:21

[quote="ivanes"]Что в Рязани нет кирпича? Или ДСК,завод кирпичный закрыли? Пора переходить на монолит или пенобетонные блоки.

Однотипность режет глаза. Через пару лет пруд выкачают для полива газона или грядок.

Смотрю на стройку и диву даюсь. Фундамент можно было поднять. Бревно сгниет. У нас два венца сгнили,пришлось выпиливать и закладывать кирпичом.[/quot



Будем закладывать следующие дома ,обращусь за советом.

А пока не выкачали пруд и не сгнили венцы,не будем расстраиваться.