Коттеджный поселок Трубниково
Обсуждение коттеджного строительства в Рязанской области.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Коттеджный поселок Трубниково
Будете не Вы, а владельцы наблюдать за гниением.
При строительстве дома из кирпича и мы ошиблись. Плохо сделали гидроизоляцию.весной в подвале сыро.
При строительстве дома из кирпича и мы ошиблись. Плохо сделали гидроизоляцию.весной в подвале сыро.
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