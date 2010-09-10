Коттеджный поселок Трубниково

Обсуждение коттеджного строительства в Рязанской области.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5794
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Коттеджный поселок Трубниково

Сообщение ivanes » 11 апр 2017, 12:00

Будете не Вы, а владельцы наблюдать за гниением.
При строительстве дома из кирпича и мы ошиблись. Плохо сделали гидроизоляцию.весной в подвале сыро.
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assssiiiaan
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 19:24

дівчина і хлопець займаються сексом вподробицях

Сообщение assssiiiaan » 59 минут назад

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