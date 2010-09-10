горка в константиново, где?
Общаемся для обсуждения красивых мест отдыха в Рязанской области, охране леса, водоемов, Мещеры.
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горка в константиново, где?
Видимо официальная какая то, с подьемником вроде как,
кто знает как добраться, сколько стоит денег, и вообще что да как, может был кто или еще есть подобные места...
кто знает как добраться, сколько стоит денег, и вообще что да как, может был кто или еще есть подобные места...
На видео краш-теста Лады Калины видно,
как манекен плачет и пытается кому-то
позвонить.
как манекен плачет и пытается кому-то
позвонить.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 190
- Зарегистрирован: 16 дек 2009, 20:05
- Откуда: Спасск-Рязань
- Контактная информация:
Re: горка в константиново, где?
Есть еще рядом с БО Ока, в сторону, противоположную от Константиново. Там какая-то разрушенная база вроде. Работает только с этого года.
А БО Ока 250р/будни, 350р/выходные.
А БО Ока 250р/будни, 350р/выходные.
Мы строили - строили и наконец ... пока не построили
Re: горка в константиново, где?
это суолько хочешь кататься или по времени? и на чем кататься? прокат там, входит в оплату или на своих средствах можно?
На видео краш-теста Лады Калины видно,
как манекен плачет и пытается кому-то
позвонить.
как манекен плачет и пытается кому-то
позвонить.
Re: горка в константиново, где?
250/350 - это на тьюбах час катания (их аренда входит в стоимость). Есть еще "аренда горки" для лыжников/сноубордистов. Там 150/250 руб/ч. Аренда снаряжения отдельно. Сколько стоит не знаю.
Мы строили - строили и наконец ... пока не построили
Re: горка в константиново, где?
На своих тьюбах вроде нельзя.
Мы строили - строили и наконец ... пока не построили
Re: горка в константиново, где?
я понял, спасибо, ток что звонил туда....Еще слышал что за этот час можно ток пару раз успеть прокатиться, так как очередь на подъемник бывает офигевающая.... А можно ли взять один тюбинг в прокат и кататься по очереди или или оплата за человека?
На видео краш-теста Лады Калины видно,
как манекен плачет и пытается кому-то
позвонить.
как манекен плачет и пытается кому-то
позвонить.
Re: горка в константиново, где?
Мы катались в выходные, людей полно конечно (один раз больше 2х часов стояли в очереди за тьбом, очень уж хотелось прокатиться ), но съезжали раз по 8-10, кто пощустрее и 12 раз умудрялись.
Плата за тьюб.
Плата за тьюб.
Мы строили - строили и наконец ... пока не построили
Re: горка в константиново, где?
ясно, пасибо, в выходные попробуем....
На видео краш-теста Лады Калины видно,
как манекен плачет и пытается кому-то
позвонить.
как манекен плачет и пытается кому-то
позвонить.
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