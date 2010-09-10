Сообщение taksist » 09 янв 2013, 13:22

Видимо официальная какая то, с подьемником вроде как,

кто знает как добраться, сколько стоит денег, и вообще что да как, может был кто или еще есть подобные места...

На видео краш-теста Лады Калины видно,

как манекен плачет и пытается кому-то

позвонить.