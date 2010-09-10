Сообщение Maulisa » 12 май 2016, 00:58

Торпеда писал(а): Скажите, а флай - это китаец?

Изначально был не китайцем, если не ошибаюсь делала какая-то европейская страна, то ли Венгрия, то ли что-то в этом духе. Я лет 10 назад на флай засматривалась.Где находится производство сейчас - не знаю, но качество просело. У племяшки был флай, так вис на каждом клике, потом мелкий его вообще раздавил, телефон не прожил и полгода.