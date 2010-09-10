Китайские телефоны

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Malaril
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 май 2016, 00:32

Re: Китайские телефоны

Сообщение Malaril » 06 май 2016, 01:35

китайцы сейчас делают достаточно качественные телефоны. Можно смело брать
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Торпеда
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 04 июл 2013, 17:35

Re: Китайские телефоны

Сообщение Торпеда » 10 май 2016, 12:10

Скажите, а флай - это китаец?
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Maulisa
Гость RZN.info
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 01:53
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Re: Китайские телефоны

Сообщение Maulisa » 12 май 2016, 00:58

Торпеда писал(а):Скажите, а флай - это китаец?

Изначально был не китайцем, если не ошибаюсь делала какая-то европейская страна, то ли Венгрия, то ли что-то в этом духе. Я лет 10 назад на флай засматривалась.
Где находится производство сейчас - не знаю, но качество просело. У племяшки был флай, так вис на каждом клике, потом мелкий его вообще раздавил, телефон не прожил и полгода.
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
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Торпеда
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 04 июл 2013, 17:35

Re: Китайские телефоны

Сообщение Торпеда » 12 май 2016, 10:21

Странно, я наоборот похвалить хотела. у меня он 2 года уже держится и работает без галюнов. Единственное, что когда выключаешь - потом включаешь - то долго грузит - минуты 2 наверное ждать приходится. А так я довольна. Причем у меня модель-то не самая дорогая - за 3 с чем-то брала
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MsVeronika
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 27 июн 2016, 07:27

Re: Китайские телефоны

Сообщение MsVeronika » 28 июн 2016, 11:38

FantoM писал(а):а какие сейчас не китайские?)
Кроме blackberry)))

дротовые которые выпускались в СССР :D
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Бацкiн сын
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 июл 2016, 11:12
Откуда: Из центральной Европы

Re: Китайские телефоны

Сообщение Бацкiн сын » 13 июл 2016, 13:32

Арсен вы не в трэнде, сяоми уже не модно. Модно Legoo которая подняла выпуск своих устройств на 300% в 2015 году и продолжает наращивать темп)
So wie ich mein Land liebe, so wenig mag ich meine Landsmänner...
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5608
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Китайские телефоны

Сообщение ivanes » 13 авг 2016, 15:09

ФАС вынесла решение в отношении Google по делу об ограничении конкуренции на рынке мобильного софта, открытому в начале 2015 года по жалобе «Яндекса». Компания оштрафована на 438 млн руб.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/technology_and_media/ ... 064f7bcbdd
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Илья89
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 18:51

Re: Китайские телефоны

Сообщение Илья89 » 8 минут назад

Я ничего не имею против китайских телефонов, они сейчас почти все там производятся)) Взял себе недорогой Xiaomi Mi4, уже 1,5 года пользуюсь, ни разу не подводил. Характеристики у него классные - мощный процессор, основная камера 13мегап., фронтальная 8мегап., 3 Гб оперативной памяти, 16Гб встроенной. Даже лучше предыдущего сони, который все время тормозил.
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