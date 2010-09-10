Китайские телефоны
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Re: Китайские телефоны
китайцы сейчас делают достаточно качественные телефоны. Можно смело брать
Re: Китайские телефоны
Скажите, а флай - это китаец?
Re: Китайские телефоны
Торпеда писал(а):Скажите, а флай - это китаец?
Изначально был не китайцем, если не ошибаюсь делала какая-то европейская страна, то ли Венгрия, то ли что-то в этом духе. Я лет 10 назад на флай засматривалась.
Где находится производство сейчас - не знаю, но качество просело. У племяшки был флай, так вис на каждом клике, потом мелкий его вообще раздавил, телефон не прожил и полгода.
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
Re: Китайские телефоны
Странно, я наоборот похвалить хотела. у меня он 2 года уже держится и работает без галюнов. Единственное, что когда выключаешь - потом включаешь - то долго грузит - минуты 2 наверное ждать приходится. А так я довольна. Причем у меня модель-то не самая дорогая - за 3 с чем-то брала
- MsVeronika
- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 27 июн 2016, 07:27
Re: Китайские телефоны
FantoM писал(а):а какие сейчас не китайские?)
Кроме blackberry)))
дротовые которые выпускались в СССР
- Бацкiн сын
- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 12 июл 2016, 11:12
- Откуда: Из центральной Европы
Re: Китайские телефоны
Арсен вы не в трэнде, сяоми уже не модно. Модно Legoo которая подняла выпуск своих устройств на 300% в 2015 году и продолжает наращивать темп)
So wie ich mein Land liebe, so wenig mag ich meine Landsmänner...
Re: Китайские телефоны
ФАС вынесла решение в отношении Google по делу об ограничении конкуренции на рынке мобильного софта, открытому в начале 2015 года по жалобе «Яндекса». Компания оштрафована на 438 млн руб.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/technology_and_media/ ... 064f7bcbdd
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/technology_and_media/ ... 064f7bcbdd
Re: Китайские телефоны
Я ничего не имею против китайских телефонов, они сейчас почти все там производятся)) Взял себе недорогой Xiaomi Mi4, уже 1,5 года пользуюсь, ни разу не подводил. Характеристики у него классные - мощный процессор, основная камера 13мегап., фронтальная 8мегап., 3 Гб оперативной памяти, 16Гб встроенной. Даже лучше предыдущего сони, который все время тормозил.
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