Сообщение Бацкiн сын » 13 июл 2016, 13:32

Арсен вы не в трэнде, сяоми уже не модно. Модно Legoo которая подняла выпуск своих устройств на 300% в 2015 году и продолжает наращивать темп)

So wie ich mein Land liebe, so wenig mag ich meine Landsmänner...