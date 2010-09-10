Китайские телефоны

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Бацкiн сын
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 июл 2016, 11:12
Откуда: Из центральной Европы

Re: Китайские телефоны

Сообщение Бацкiн сын » 13 июл 2016, 13:32

Арсен вы не в трэнде, сяоми уже не модно. Модно Legoo которая подняла выпуск своих устройств на 300% в 2015 году и продолжает наращивать темп)
So wie ich mein Land liebe, so wenig mag ich meine Landsmänner...
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6473
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Китайские телефоны

Сообщение ivanes » 13 авг 2016, 15:09

ФАС вынесла решение в отношении Google по делу об ограничении конкуренции на рынке мобильного софта, открытому в начале 2015 года по жалобе «Яндекса». Компания оштрафована на 438 млн руб.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/technology_and_media/ ... 064f7bcbdd
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olegmax
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 апр 2017, 19:06

Re: Китайские телефоны

Сообщение olegmax » 06 апр 2017, 19:24

Я ничего не имею против китайских телефонов, они сейчас почти все там производятся)) Взял себе недорогой Xiaomi Mi4, уже 1,5 года пользуюсь, ни разу не подводил. Характеристики у него классные - мощный процессор, основная камера 13мегап., фронтальная 8мегап., 3 Гб оперативной памяти, 16Гб встроенной. Даже лучше предыдущего сони, который все время тормозил.
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щукин
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 09 сен 2017, 16:16

Re: Китайские телефоны

Сообщение щукин » 32 минуты назад

Самое главное это что бы хватало места на установку различных приложений. И это сейчас с успехом реализовано в последних моделях этого смартфона. А найти эти приложения можно без проблем на этом вот сайте доступны без всяких регистраций.
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