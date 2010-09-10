Китайские телефоны
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- Бацкiн сын
- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 12 июл 2016, 11:12
- Откуда: Из центральной Европы
Re: Китайские телефоны
Арсен вы не в трэнде, сяоми уже не модно. Модно Legoo которая подняла выпуск своих устройств на 300% в 2015 году и продолжает наращивать темп)
So wie ich mein Land liebe, so wenig mag ich meine Landsmänner...
Re: Китайские телефоны
ФАС вынесла решение в отношении Google по делу об ограничении конкуренции на рынке мобильного софта, открытому в начале 2015 года по жалобе «Яндекса». Компания оштрафована на 438 млн руб.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/technology_and_media/ ... 064f7bcbdd
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/technology_and_media/ ... 064f7bcbdd
Re: Китайские телефоны
Я ничего не имею против китайских телефонов, они сейчас почти все там производятся)) Взял себе недорогой Xiaomi Mi4, уже 1,5 года пользуюсь, ни разу не подводил. Характеристики у него классные - мощный процессор, основная камера 13мегап., фронтальная 8мегап., 3 Гб оперативной памяти, 16Гб встроенной. Даже лучше предыдущего сони, который все время тормозил.
Re: Китайские телефоны
Самое главное это что бы хватало места на установку различных приложений. И это сейчас с успехом реализовано в последних моделях этого смартфона. А найти эти приложения можно без проблем на этом вот сайте доступны без всяких регистраций.
Re: Китайские телефоны
Всем приветик Я тоже в последнее время стала относится к китайским смартфонам более положительно, чем года два тому назад. Вот думаю приобрести себе смартфон ZTE Axon 9 Pro , когда ознакомилась с обзором и характеристиками на этом сайте: https://mobilegadjet.ru/smartfony/zte/1 ... -mach.html И что меня больше всего привлекло это мощная батарея на 4000 мАч и большой экран. А вы что можете сказать по этому поводу.
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