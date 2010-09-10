ЖК "Суворов"

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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sur_the_greatest
Гость RZN.info
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 31 май 2014, 20:03

Re: ЖК "Суворов"

Сообщение sur_the_greatest » 05 окт 2016, 22:44

Slavena писал(а):Я из другого жк вопрос не по вашей наболевшей
теме скажите какие плиты у вас в доме

вы про плиты застройщика? если да, то никакие, отпускная стоимость 5 т.р.
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Slavena
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 30 авг 2016, 21:33

Re: ЖК "Суворов"

Сообщение Slavena » 06 окт 2016, 19:07

Меня интересует газовые у вас в доме плиты или электрические стоят в настоящее время какими плитами пользуетесь дом все таки выше 10 этажей
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sur_the_greatest
Гость RZN.info
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 31 май 2014, 20:03

Re: ЖК "Суворов"

Сообщение sur_the_greatest » 06 окт 2016, 19:59

Slavena писал(а):Меня интересует газовые у вас в доме плиты или электрические стоят в настоящее время какими плитами пользуетесь дом все таки выше 10 этажей

Газ
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Raigor
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 26 фев 2013, 16:40

Re: ЖК "Суворов"

Сообщение Raigor » 10 дек 2016, 17:30

Кто потерял Флэшку - звоните +7 953 744 59 98
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sur_the_greatest
Гость RZN.info
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 31 май 2014, 20:03

Re: ЖК "Суворов"

Сообщение sur_the_greatest » 15 фев 2017, 22:40

на ступеньках на выходе из дворовой территории руку что-ли кто сломал или жителям дома просто так коврики постелили?
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freelancehr
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: Сегодня, 12:29

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