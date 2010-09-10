Сообщение sur_the_greatest » 05 окт 2016, 22:44

Slavena писал(а): Я из другого жк вопрос не по вашей наболевшей

теме скажите какие плиты у вас в доме

вы про плиты застройщика? если да, то никакие, отпускная стоимость 5 т.р.