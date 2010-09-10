ЖК "Шереметьевские горки" ,застройщик "Триумф"
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: ЖК "Шереметьевские горки" ,застройщик "Триумф"
5x5 писал(а):3 е место это даааа, только почему победитель не понятно. победитель это 1е место... Участников то сколько было триумф, четверо или трое?!))
В конкурсе приняли участие 12 строительных компаний и 24 жилых дома, которые были сданы в 2015 году. Конкурсная комиссия при выборе победителей рассматривала планировочные решения, конструктивные особенности зданий, комплексность застройки, ценовую политику и другие параметры. Также представители комиссии очно инспектировали дома, общались с местными жителями. А победителями нас назвали организаторы конкурса, вручив с этим званием памятный аншлаг.
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
Re: ЖК "Шереметьевские горки" ,застройщик "Триумф"
Ндаа, надо было им ко мне в гости зайти, я бы дал объективную оценку ситуации.
Re: ЖК "Шереметьевские горки" ,застройщик "Триумф"
Триумф у меня вопрос - вы сразу банкротитесь после сдачи своих домов или чуть позже?
Последний раз редактировалось 5x5 13 сен 2016, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
Re: ЖК "Шереметьевские горки" ,застройщик "Триумф"
последний раз похоже совсем недавно : https://bankrot.fedresurs.ru/AuReportCard.aspx?rid=7315
Re: ЖК "Шереметьевские горки" ,застройщик "Триумф"
5x5 писал(а):последний раз похоже совсем недавно : https://bankrot.fedresurs.ru/AuReportCard.aspx?rid=7315
Что-то мне подсказывает, что это совершенно разные компании
Re: ЖК "Шереметьевские горки" ,застройщик "Триумф"
Без паники)
ООО "СК ТРИУМФ"
Компания с полным наименованием "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ТРИУМФ"" зарегистрирована 23.07.2012 в регионе ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ по юридическому адресу: 390048, ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ, ГОРОД РЯЗАНЬ, УЛИЦА ВАСИЛЬЕВСКАЯ, 20, 1.
Регистратор "МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №2 ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ,390013,РЯЗАНСКАЯ ОБЛ,,РЯЗАНЬ Г,,ЗАВРАЖНОВА ПР-Д,9,," присвоил компании ИНН 6230077834 ОГРН 1126230002502. Регистрационный номер в ПФР: 072029019958. Регистрационный номер в ФСС: 620402213162001.
ООО "СК ТРИУМФ"
Компания с полным наименованием "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ТРИУМФ"" зарегистрирована 23.07.2012 в регионе ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ по юридическому адресу: 390048, ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ, ГОРОД РЯЗАНЬ, УЛИЦА ВАСИЛЬЕВСКАЯ, 20, 1.
Регистратор "МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №2 ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ,390013,РЯЗАНСКАЯ ОБЛ,,РЯЗАНЬ Г,,ЗАВРАЖНОВА ПР-Д,9,," присвоил компании ИНН 6230077834 ОГРН 1126230002502. Регистрационный номер в ПФР: 072029019958. Регистрационный номер в ФСС: 620402213162001.
Re: ЖК "Шереметьевские горки" ,застройщик "Триумф"
5x5 писал(а):последний раз похоже совсем недавно : https://bankrot.fedresurs.ru/AuReportCard.aspx?rid=7315
Вероятно, в Вашем сообщении идет речь об одноименной компании. Компания-банкрот никакого отношения к нам не имеет. Не распространяйте недостоверную информацию (по сути, клевету). Сверьте ОГРН!
Сообщаем реквизиты нашей компании:
Общество с ограниченной ответственностью "Триумф"
Юр. адрес: 390042, г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, д. 6,
Адрес для корреспонденции: 390048, г. Рязань, ул. Васильевская д. 20
ОГРН 1066229067046, ИНН 6229056526, КПП 622901001.
Строительная компания Триумф с 2009 года (с 2012 года выполняет функцию Застройщика) осуществляет строительство жилых домов на земельном участке, расположенном в г. Рязань, микрорайон №5, 5А «Дашково-Песочня», обеспечивая своевременный ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов 2, 3 и 4 очереди строительства жилого комплекса «Шереметьевские горки».
Представляем Вашему вниманию список зданий, построенных нашей компанией в данном микрорайоне:
Васильевская улица дом 22 – 60 квартир;
Васильевская улица дом 20 корпус 1 – 40 квартир;
Васильевская улица дом 20 корпус 2 – 40 квартир;
Васильевская 20 – бизнес-центр;
Васильевская улица дом 18 – 60 квартир;
Васильеский переулок дом 10 – 236 квартир;
Васильевский проезд дом 4 – 200 квартир;
Васильевская улица дом 15а – здание поликлиники;
Васильевская улица дом 15 – 50 квартир;
Васильевская улица дом 17 – 120 квартир;
Песоченская улица дом 8 – 208 квартир.
И еще объект в городе Рыбное: ул. Большая дом 22а – 90 квартир – один из наших успешных проектов за пределами Рязани.
Следует отметить, что все дома введены в эксплуатацию своевременно. Строительство всех домов в Рязани с 2012 года ведется одним юридическим лицом-Застройщиком.
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
Re: ЖК "Шереметьевские горки" ,застройщик "Триумф"
Уважаемые жители ЖК "Шереметьевские горки"!
16 октября 2016 года в воскресенье состоится традиционный праздник "Аллея добра" Посади свое дерево! Помимо соблюдения доброй традиции озеленения дворов жилого комплекса, наших маленьких жителей ждет анимационная программа, конкурсы, песни, танцы и веселье! Очень ждем вас! Встречаемся у дома 23 по ул. Васильевская (у детской площадки). Начало в 11.00
16 октября 2016 года в воскресенье состоится традиционный праздник "Аллея добра" Посади свое дерево! Помимо соблюдения доброй традиции озеленения дворов жилого комплекса, наших маленьких жителей ждет анимационная программа, конкурсы, песни, танцы и веселье! Очень ждем вас! Встречаемся у дома 23 по ул. Васильевская (у детской площадки). Начало в 11.00
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
Re: ЖК "Шереметьевские горки" ,застройщик "Триумф"
Афиша праздника!
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
Re: ЖК "Шереметьевские горки" ,застройщик "Триумф"
Только до 1 декабря! Снижение цен на межэтажные кладовые помещения! Уместится всё! Для машины, ремонта, для дачи и спорта! Для маминых вкусностей и папиных полезностей!
Межэтажные кладовые в ЖК "Шереметьевские горки" есть по адресам:
- ул.Васильевская, дом 17,
- Васильевский проезд, дом 4,
- ул.Песоченская, дом 8.
Успейте купить! Предложение ограничено!
Подробности н нашем официальном сайте http://triumf62.ru и по тел.: 50-24-51
Межэтажные кладовые в ЖК "Шереметьевские горки" есть по адресам:
- ул.Васильевская, дом 17,
- Васильевский проезд, дом 4,
- ул.Песоченская, дом 8.
Успейте купить! Предложение ограничено!
Подробности н нашем официальном сайте http://triumf62.ru и по тел.: 50-24-51
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
Re: ЖК "Шереметьевские горки" ,застройщик "Триумф"
Администраторы и иже с ними) Чем вам так посты AMG не нравятся? Человек делится своим мнением (для этого форумы и существуют), нецензурная брань отсутствует. В чем проблема?)
Re: ЖК "Шереметьевские горки" ,застройщик "Триумф"
Зарегистрировался что бы оставить отзыв о застройщике. Я уже писал его здесь но почему то не опубликовали. Итак, хочу отметить застройщик экономит практически на все на чем только можно, потолки ниже некуда поэтому о многоуровневых потолках можете забыть, стяжка при первом включении отопления затрещала и потрескалась , в углах комнат лопнула и провалилась , стены местами ровные, дверные проемы кривые , розетки все по вылетали, секций радиаторов отопления маловато (одна 6 секционная ал. батарея на 14,5 кв.м для сравнения в квартире где сейчас проживаем две чугунные батареи по 6 секций на ту же площадь ) придется докупать во все комнаты ибо чувствуется что прохладно хотя котел топит прилично , разводка холодной воды от стояка только до котла дальше сам как хочешь (хотя в принципе для меня только +) так что имейте ввиду ,что даже унитаз или раковину времянку вы не подключите сразу без прокладки трубопроводов, в ванной оставлена петля торчащая из пола для подключения полотенцесушителя так что штробить, убирать в стену и ставить фитинги придется вам самими то же. Окна…окна это кошмар, после установки не одно не закрывалось нормально, профиль дешевый, окна запенили вместе с о строительным мусором, окна выходящие на не отапливаемый балкон однокамерные, дверная коробка на балкон болталась – подошел, вытащил пальцами два анкера…балкон застеклен раздвижными окнами, рама алюминиевая , скажу только закрываются кое как, сквозит и свищет дай бог, так что или сразу заказывайте стеклопакет или лучше вообще не стеклить потому что это напрасная трата денег. Хочу отметить что нет датчиков дыма на кухне, домофон на подъезде установлен но в квартиру не заведен, территория закрытая - ворота въездные поставили но пульт не дали , мелочи конечно но тем не менее считаю как минимум глупо – купил квартиру за 2 – 3 млн. а пульт от ворот что бы заехать в свой двор не дали, дешевскую аудиотрубку для домофона то же не завели, хорошо хоть звонок есть. Лифт новый, но ломается, так же как и старый, единственный плюс – большой. Подъезд покрашен пятнами, на 1 этаже поставили тамбурные двери и до второго этажа типа кованные лестницы, на остальных этажах такого счастья не выпало.
Купили кладовку межэтажную…за дверь взяли порядка 10000 т.р вроде. Дверь - кусок листового металла покрашенный поносной краской кисточкой, замка нет, ручку и ту нормальную не поставили, внизу болгаркой сделали пьяные пазы …видимо для вентиляции. Ну никак это 10 000 т.р. стоить не может…за эти деньги можно китайскую с замками и фурнитурой поставить , уж куда лучше и эстетичней…Ну сама кладовка нормальная, хотя за квадрат берут на мой взгляд дорого.
И самое главное и непонятное это почему застройщик стал строить многоуровневую парковку на придомовой территории. Когда мы покупали у них квартиру показывали план, говорили что большая гостевая парковка будет, двор большой будет площадка детская хорошая что для нас играло не последнюю роль, а сейчас просто отгородили половину участка и строят паркинг, двор стал ужасно тесный сквозного проезда нет, даже пожарная или скорая случись что не заедет, выходит ОБМАНУЛИ…Сожалеем что купили у этого застройщика квартиру, не советуем его - не выполняет то что обещает!
Купили кладовку межэтажную…за дверь взяли порядка 10000 т.р вроде. Дверь - кусок листового металла покрашенный поносной краской кисточкой, замка нет, ручку и ту нормальную не поставили, внизу болгаркой сделали пьяные пазы …видимо для вентиляции. Ну никак это 10 000 т.р. стоить не может…за эти деньги можно китайскую с замками и фурнитурой поставить , уж куда лучше и эстетичней…Ну сама кладовка нормальная, хотя за квадрат берут на мой взгляд дорого.
И самое главное и непонятное это почему застройщик стал строить многоуровневую парковку на придомовой территории. Когда мы покупали у них квартиру показывали план, говорили что большая гостевая парковка будет, двор большой будет площадка детская хорошая что для нас играло не последнюю роль, а сейчас просто отгородили половину участка и строят паркинг, двор стал ужасно тесный сквозного проезда нет, даже пожарная или скорая случись что не заедет, выходит ОБМАНУЛИ…Сожалеем что купили у этого застройщика квартиру, не советуем его - не выполняет то что обещает!
Re: ЖК "Шереметьевские горки" ,застройщик "Триумф"
AMG, а Вы недостатки по стяжке, окнам, неровным стенам указывали в акте приема-передачи?
Конкретно у меня были проблемы с электрикой (вышибало автомат) - исправили; вывели кривые углы и подровняли стены, отрегулировали окна и двери( не идеально, но на сколько физически возможно) после указания недостатков при приеме.
А высота потолков, домофон, разводка труб - все прописано в договоре.
Конкретно у меня были проблемы с электрикой (вышибало автомат) - исправили; вывели кривые углы и подровняли стены, отрегулировали окна и двери( не идеально, но на сколько физически возможно) после указания недостатков при приеме.
А высота потолков, домофон, разводка труб - все прописано в договоре.
Re: ЖК "Шереметьевские горки" ,застройщик "Триумф"
Я не пытаюсь оправдать застройщика, есть к чему придраться ( пластиковые двери закрываются с усилием, сквозит; слышимость; вытяжка не в ту сторону, но этот вопрос уже набил оскомину и решается с помощью вентилятора с обратным клапаном), но в общем целом, прожив год в данном ЖК, все устраивает. И плюсов намного больше, чем минусов.
Re: ЖК "Шереметьевские горки" ,застройщик "Триумф"
Акт прием- передачи???))Я конечно не знаю как у вас было, но у нас было так: застройщик сдал дом в последний месяц установленного срока строительства по договору, а именно на приемку приглашали буквально пред новым годом.Кроме того там даже пункта или графы не было где можно было бы указать что либо, акт осмотра квартиры так же не составлялся.Тем не менее о выявленных недостатках было указанно ранее еще до приемки - по мелочам исправили: отрегулировали окна.Стены,стяжку и проемы отказались, но это совсем другая история.Кстати дом сдали без проложенной дороги.И еще всем кто будет приобретать квартиру у этого застройщика - обязательно читайте и сверяйте документы, люди работающие в офисе очень часто ошибаются!Так в акте приемке нам вписали 3х комнатную вместо 2х)),договор перепечатывали 3 раза то паспортные данные не верно заведут, то фамилии или отчество не так напишут, вообщем будьте внимательны.
Visl, из плюсов - понравилась планировка квартиры,свой котел есть,фасад дома утеплен (хотя пока не знаю что это реально дает)))Из минусов:большинство работ выполнены не качественно ,чувствуется что застройщик экономит на всем (в том числе и на квалификации рабочих) и делает тык в при тык, кстати обещали витражи на балконах чего так и не сделали, тесный двор, детская площадка маленькая, ну и в довершении это строящейся паркинг на придомовой территории которого быть там не должно было!!!В общем приходишь покупать показывают и говорят одно, подписываешь договор и делают другое - считаю это самым большим минусом который перевешивает все и даже бог с ними эти не доделки, но так поступать с клиентами нельзя.Поэтому может у вас и намного больше плюсов но мы увы разочарованы.
Visl, из плюсов - понравилась планировка квартиры,свой котел есть,фасад дома утеплен (хотя пока не знаю что это реально дает)))Из минусов:большинство работ выполнены не качественно ,чувствуется что застройщик экономит на всем (в том числе и на квалификации рабочих) и делает тык в при тык, кстати обещали витражи на балконах чего так и не сделали, тесный двор, детская площадка маленькая, ну и в довершении это строящейся паркинг на придомовой территории которого быть там не должно было!!!В общем приходишь покупать показывают и говорят одно, подписываешь договор и делают другое - считаю это самым большим минусом который перевешивает все и даже бог с ними эти не доделки, но так поступать с клиентами нельзя.Поэтому может у вас и намного больше плюсов но мы увы разочарованы.
Re: ЖК "Шереметьевские горки" ,застройщик "Триумф"
Наш дом был сдан тоже перед НГ, принимали квартиру в феврале, никто не торопил. Составили акт - замечания устранили. Стены подровняли, стяжка изначально нареканий не вызывала.
Экономию можно объяснить кризисом, но жильцам от этого не легче... обидно быть обманутым...
Был неприятно удивлен, почитав Ваш пост, в д.17 таких проблем не возникало.
Очень интересна ситуация с парковкой, на сколько это законно, когда мы покупали квартиру, её тоже на плане ЖК не было. Хотелось бы услышать мнение застройщика (triumf регулярно посещает форум, но, в последнее время ограничивается рекламой)
Экономию можно объяснить кризисом, но жильцам от этого не легче... обидно быть обманутым...
Был неприятно удивлен, почитав Ваш пост, в д.17 таких проблем не возникало.
Очень интересна ситуация с парковкой, на сколько это законно, когда мы покупали квартиру, её тоже на плане ЖК не было. Хотелось бы услышать мнение застройщика (triumf регулярно посещает форум, но, в последнее время ограничивается рекламой)
Re: ЖК "Шереметьевские горки" ,застройщик "Триумф"
Строительная компания "Триумф" действительно своевременно реагирует на вопросы, просьбы и пожелания своих дольщиков и никогда не отказывается исправлять недостатки, если такие были допущены. Вся застройка ведется в соответствии с законодательством, отделка квартир и подъездов выполняется с соответствии с проектом и договорными обязательствами. Компания выбирает качественные материалы и оборудование, не смотря на застройку жилых домов, относящихся к эконом классу. Всех дольщиков и жителей Мы всегда рады видеть с любыми вопросами в отделе продаж и в офисе компании тел.50-24-51, ул. Васильевская, 20, 2 этаж БЦ "Триумф".
Следует отметить, что заявления на форуме о недобросовестности и обмане, предоставленные анонимными пользователями и отсутствие обращения в письменном виде в офис компании расценивается нами как недостоверная информация и клевета!
Следует отметить, что заявления на форуме о недобросовестности и обмане, предоставленные анонимными пользователями и отсутствие обращения в письменном виде в офис компании расценивается нами как недостоверная информация и клевета!
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
Re: ЖК "Шереметьевские горки" ,застройщик "Триумф"
Всех жителей ЖК "Шереметьевские горки" приглашаем на новогоднюю программу, которая состоится 24 декабря 2016 года в 11.00 по адресу ул.Васильевская, 15А у красивой наряженной елки. Вас будут ждать Дедушка Мороз и Снегурочка, веселые аниматоры и настоящий волшебник! Приходите, будет весело! А также руководство и коллектив строительной компании "Триумф" поздравляет всех с наступающим Новым 2017 годом и Рождеством!
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
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