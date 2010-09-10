Сообщение AMG » 19 дек 2016, 14:41

Зарегистрировался что бы оставить отзыв о застройщике. Я уже писал его здесь но почему то не опубликовали. Итак, хочу отметить застройщик экономит практически на все на чем только можно, потолки ниже некуда поэтому о многоуровневых потолках можете забыть, стяжка при первом включении отопления затрещала и потрескалась , в углах комнат лопнула и провалилась , стены местами ровные, дверные проемы кривые , розетки все по вылетали, секций радиаторов отопления маловато (одна 6 секционная ал. батарея на 14,5 кв.м для сравнения в квартире где сейчас проживаем две чугунные батареи по 6 секций на ту же площадь ) придется докупать во все комнаты ибо чувствуется что прохладно хотя котел топит прилично , разводка холодной воды от стояка только до котла дальше сам как хочешь (хотя в принципе для меня только +) так что имейте ввиду ,что даже унитаз или раковину времянку вы не подключите сразу без прокладки трубопроводов, в ванной оставлена петля торчащая из пола для подключения полотенцесушителя так что штробить, убирать в стену и ставить фитинги придется вам самими то же. Окна…окна это кошмар, после установки не одно не закрывалось нормально, профиль дешевый, окна запенили вместе с о строительным мусором, окна выходящие на не отапливаемый балкон однокамерные, дверная коробка на балкон болталась – подошел, вытащил пальцами два анкера…балкон застеклен раздвижными окнами, рама алюминиевая , скажу только закрываются кое как, сквозит и свищет дай бог, так что или сразу заказывайте стеклопакет или лучше вообще не стеклить потому что это напрасная трата денег. Хочу отметить что нет датчиков дыма на кухне, домофон на подъезде установлен но в квартиру не заведен, территория закрытая - ворота въездные поставили но пульт не дали , мелочи конечно но тем не менее считаю как минимум глупо – купил квартиру за 2 – 3 млн. а пульт от ворот что бы заехать в свой двор не дали, дешевскую аудиотрубку для домофона то же не завели, хорошо хоть звонок есть. Лифт новый, но ломается, так же как и старый, единственный плюс – большой. Подъезд покрашен пятнами, на 1 этаже поставили тамбурные двери и до второго этажа типа кованные лестницы, на остальных этажах такого счастья не выпало.

Купили кладовку межэтажную…за дверь взяли порядка 10000 т.р вроде. Дверь - кусок листового металла покрашенный поносной краской кисточкой, замка нет, ручку и ту нормальную не поставили, внизу болгаркой сделали пьяные пазы …видимо для вентиляции. Ну никак это 10 000 т.р. стоить не может…за эти деньги можно китайскую с замками и фурнитурой поставить , уж куда лучше и эстетичней…Ну сама кладовка нормальная, хотя за квадрат берут на мой взгляд дорого.

И самое главное и непонятное это почему застройщик стал строить многоуровневую парковку на придомовой территории. Когда мы покупали у них квартиру показывали план, говорили что большая гостевая парковка будет, двор большой будет площадка детская хорошая что для нас играло не последнюю роль, а сейчас просто отгородили половину участка и строят паркинг, двор стал ужасно тесный сквозного проезда нет, даже пожарная или скорая случись что не заедет, выходит ОБМАНУЛИ…Сожалеем что купили у этого застройщика квартиру, не советуем его - не выполняет то что обещает!