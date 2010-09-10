Сообщение darude » Сегодня, 11:06

Про видеонаблюдение. Я общался по этому поводу с Дмитрием Юрьевичем (УК Дашки-5). Одни вопросы:

– где брать деньги на оборудование. Видеокамеры, желательно ведь хорошие ставить с нормальным разрешением, чтобы можно было в любое время суток все разглядеть. Сервер, на который будет перезаписываться по кругу вся инфа. Чем больше там будет памяти, тем дольше инфа будет храниться, но и подороже, конечно, все это стоить будет.



- где размещать этот сервер с данными? Как такового отдельного помещения под серверную нет, есть технический этаж в каждом доме, но я не уверен, что там разрешат что-то ставить…



- кто будет обслуживать все это хозяйство? Вечного ничего нет, все ломается, особенно техника…



Лично я бы сдал некоторую сумму денег на это дело, ну 1000 руб. например. Но остальные готовы на это? Те, у кого машин нет, вообще скажут, что все это баловство…



В идеале, конечно, надо каких-то спецов, подрядчиков привлекать, чтобы и проект был и руки на месте.

Плохо, что нет какого-либо общего собрания жильцов комплекса. На нем бы можно было поднять этот вопрос. А так в форуме … это все не то… масштаб не тот… При проектировании комплекса надо было думать об этом, заказывать проект и т.д. Тут, конечно, Триумф сэкономил, не захотел вообще этим вопросом заниматься, как бы самоустранился...



P.S. провайдеров уже не напряжем, наверное. Все, кто хотел зайти – уже зашли, оборудование установили, договора заключили. Когда им надо обслужить это свое оборудование – они это и делают, нас не спрашивая по поводу доступа. Все через УК решается.