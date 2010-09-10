ЖК "Шереметьевские горки" ,застройщик "Триумф"
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: ЖК "Шереметьевские горки" ,застройщик "Триумф"
Про видеонаблюдение. Я общался по этому поводу с Дмитрием Юрьевичем (УК Дашки-5). Одни вопросы:
– где брать деньги на оборудование. Видеокамеры, желательно ведь хорошие ставить с нормальным разрешением, чтобы можно было в любое время суток все разглядеть. Сервер, на который будет перезаписываться по кругу вся инфа. Чем больше там будет памяти, тем дольше инфа будет храниться, но и подороже, конечно, все это стоить будет.
- где размещать этот сервер с данными? Как такового отдельного помещения под серверную нет, есть технический этаж в каждом доме, но я не уверен, что там разрешат что-то ставить…
- кто будет обслуживать все это хозяйство? Вечного ничего нет, все ломается, особенно техника…
Лично я бы сдал некоторую сумму денег на это дело, ну 1000 руб. например. Но остальные готовы на это? Те, у кого машин нет, вообще скажут, что все это баловство…
В идеале, конечно, надо каких-то спецов, подрядчиков привлекать, чтобы и проект был и руки на месте.
Плохо, что нет какого-либо общего собрания жильцов комплекса. На нем бы можно было поднять этот вопрос. А так в форуме … это все не то… масштаб не тот… При проектировании комплекса надо было думать об этом, заказывать проект и т.д. Тут, конечно, Триумф сэкономил, не захотел вообще этим вопросом заниматься, как бы самоустранился...
P.S. провайдеров уже не напряжем, наверное. Все, кто хотел зайти – уже зашли, оборудование установили, договора заключили. Когда им надо обслужить это свое оборудование – они это и делают, нас не спрашивая по поводу доступа. Все через УК решается.
– где брать деньги на оборудование. Видеокамеры, желательно ведь хорошие ставить с нормальным разрешением, чтобы можно было в любое время суток все разглядеть. Сервер, на который будет перезаписываться по кругу вся инфа. Чем больше там будет памяти, тем дольше инфа будет храниться, но и подороже, конечно, все это стоить будет.
- где размещать этот сервер с данными? Как такового отдельного помещения под серверную нет, есть технический этаж в каждом доме, но я не уверен, что там разрешат что-то ставить…
- кто будет обслуживать все это хозяйство? Вечного ничего нет, все ломается, особенно техника…
Лично я бы сдал некоторую сумму денег на это дело, ну 1000 руб. например. Но остальные готовы на это? Те, у кого машин нет, вообще скажут, что все это баловство…
В идеале, конечно, надо каких-то спецов, подрядчиков привлекать, чтобы и проект был и руки на месте.
Плохо, что нет какого-либо общего собрания жильцов комплекса. На нем бы можно было поднять этот вопрос. А так в форуме … это все не то… масштаб не тот… При проектировании комплекса надо было думать об этом, заказывать проект и т.д. Тут, конечно, Триумф сэкономил, не захотел вообще этим вопросом заниматься, как бы самоустранился...
P.S. провайдеров уже не напряжем, наверное. Все, кто хотел зайти – уже зашли, оборудование установили, договора заключили. Когда им надо обслужить это свое оборудование – они это и делают, нас не спрашивая по поводу доступа. Все через УК решается.
Re: ЖК "Шереметьевские горки" ,застройщик "Триумф"
Естественно, инициатива должна исходить от УК. Договориться с провайдером о составлении сметы, инициировать опрос в нуждающихся, определить их количество, соответственно размер платежа. После установки доступ к камерам по индивидуальному логин@пароль.
Все это мои мысли, первые пришедшие в голову)
Видеонаблюдение - вещь нужная и многие жильцы были бы готовы заплатить за это свои деньги, раз застройщик (УК) не торопится выполнять свои обещания.
А в целом, наличие видеонаблюдения повысило бы статус ЖК и в дальнейшем могло бы использоваться застройщиком в рекламных целях)
Все это мои мысли, первые пришедшие в голову)
Видеонаблюдение - вещь нужная и многие жильцы были бы готовы заплатить за это свои деньги, раз застройщик (УК) не торопится выполнять свои обещания.
А в целом, наличие видеонаблюдения повысило бы статус ЖК и в дальнейшем могло бы использоваться застройщиком в рекламных целях)
Re: ЖК "Шереметьевские горки" ,застройщик "Триумф"
darude писал(а):AMG, а вы про какой-то дом пишите, назовите номер? Просто понять, может у нас застройщик разный (шутка)…
Ничего не рекламирую и никого не оправдываю, просто живем в доме №17 и никаких глобальных проблем не испытываем. Ну только очень шумоизоляция межквартирная/межэтажная фиговая, конечно, очень все слышно. Музыка, ругань, прям хоть сам танцуй, хоть иди заступайся за ребенка/мужа/жену…
На самом деле, застройщик этот далеко не самый плохой, а даже, не побоюсь этого слова – хороший! Вы, наверное, не видели в каком состоянии сдаются квартиры от других «застройщиков» - просто жесть! А некоторые, вообще, не сдаются и люди, отдав свои кровно нажитые/взятые в долг ходят потом пороги обивают, есть такие знакомые...
Стяжка у нас была очень хорошая, ровная, всего одна трещина. Стеклопакет на балконе сразу заменили. Окна, конечно, эконом-класса, но по ним тоже особо и сказать нечего – не сифонят, не скрипят, не потеют и т.д. Вытяжка – вентилятор с обратным клапаном. Котел больше, чем на 50 градусов еще не выкручивал ни разу. В квартире тепло. Внешнее утепление – вещь! Это ощущается, если есть с чем сравнить. В некоторых домах жильцы сами это делают, нанимая верхолазов.
AMG, вообщем, хватит ныть. Есть проблемы - их надо решать. Не устраивает что-то - продавайте квартиру, проблем с этим у вас не должно возникнуть. Недочеты есть абсолютно у всех застройщиком. Идеала - нет нигде. Даже людей идеальных и то не бывает, ну, если только в кино...
Из плюсов - расположение домов – идеальное – сад, скоро школа, пару магазов, сбербанк. Типичный – спальник!
Вообщем, никаких критических претензий ни к застройщику, ни к управляющей компании – НЕТ.
Вот то, что платный паркинг посреди двора сделали – это да. Тут я с Вами полностью согласен!
Кстати, вопрос по «закрытию» комплекса с помощью ворот/шлагбаумов/заборов – тоже уже назрел. По соседству, как все знают, установили знаки, запрещающие остановку авто, соответственно, эвакуаторы периодически там шерстят (одни раз я там три штуки сразу видел). И куда людям авто загонять – правильно к нам в комплекс! Прекрасно с балкона это вижу – машину ставят и идут довольные во все стороны оглядываясь – типа, а вдруг кто что скажет, что «не совсем местный». Это еще соседние дома 9 и 10 не заселились, будет веселуха потом…
Ну, как то, так...
Кто тут ноет то, слышь ты?!?!Если ты привык "глотать" можете и дальше решать в таком духе свои проблемы - менять стеклопакеты, ставить вентиляторы и рассказывать какой хороший застройщик.Я рассказал так как есть.И за что меня забанили?За то что пишу то что есть?Еще раз только подтверждает что застройщик больше пиариться чем делает!
Re: ЖК "Шереметьевские горки" ,застройщик "Триумф"
AMG, что вы так вскипели то?
Застройщик – более чем адекватный (ИМХО). Если вы не были в квартирах подобного эконом-класса у других застройщиков, то вам и сравнить то не с чем… У некоторых реально – пип...ц!
Да, есть косяки, но они, в большинстве своем, устранимы – либо самими жильцами уже после получения квартиры, либо застройщиком. Все можно порешать с застройщиком мирным и цивилизованным путем.
Когда практически все не устраивает, это уже диагноз… надо по жизни быть оптимистом и смотреть на все с позитивной точки зрения что ли - и тогда все получится. Ничего личного, конечно…
Застройщик – более чем адекватный (ИМХО). Если вы не были в квартирах подобного эконом-класса у других застройщиков, то вам и сравнить то не с чем… У некоторых реально – пип...ц!
Да, есть косяки, но они, в большинстве своем, устранимы – либо самими жильцами уже после получения квартиры, либо застройщиком. Все можно порешать с застройщиком мирным и цивилизованным путем.
Когда практически все не устраивает, это уже диагноз… надо по жизни быть оптимистом и смотреть на все с позитивной точки зрения что ли - и тогда все получится. Ничего личного, конечно…
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