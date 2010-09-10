darude писал(а): AMG, а вы про какой-то дом пишите, назовите номер? Просто понять, может у нас застройщик разный (шутка)…



Ничего не рекламирую и никого не оправдываю, просто живем в доме №17 и никаких глобальных проблем не испытываем. Ну только очень шумоизоляция межквартирная/межэтажная фиговая, конечно, очень все слышно. Музыка, ругань, прям хоть сам танцуй, хоть иди заступайся за ребенка/мужа/жену…



На самом деле, застройщик этот далеко не самый плохой, а даже, не побоюсь этого слова – хороший! Вы, наверное, не видели в каком состоянии сдаются квартиры от других «застройщиков» - просто жесть! А некоторые, вообще, не сдаются и люди, отдав свои кровно нажитые/взятые в долг ходят потом пороги обивают, есть такие знакомые...



Стяжка у нас была очень хорошая, ровная, всего одна трещина. Стеклопакет на балконе сразу заменили. Окна, конечно, эконом-класса, но по ним тоже особо и сказать нечего – не сифонят, не скрипят, не потеют и т.д. Вытяжка – вентилятор с обратным клапаном. Котел больше, чем на 50 градусов еще не выкручивал ни разу. В квартире тепло. Внешнее утепление – вещь! Это ощущается, если есть с чем сравнить. В некоторых домах жильцы сами это делают, нанимая верхолазов.



AMG, вообщем, хватит ныть. Есть проблемы - их надо решать. Не устраивает что-то - продавайте квартиру, проблем с этим у вас не должно возникнуть. Недочеты есть абсолютно у всех застройщиком. Идеала - нет нигде. Даже людей идеальных и то не бывает, ну, если только в кино...



Из плюсов - расположение домов – идеальное – сад, скоро школа, пару магазов, сбербанк. Типичный – спальник!

Вообщем, никаких критических претензий ни к застройщику, ни к управляющей компании – НЕТ.

Вот то, что платный паркинг посреди двора сделали – это да. Тут я с Вами полностью согласен!



Кстати, вопрос по «закрытию» комплекса с помощью ворот/шлагбаумов/заборов – тоже уже назрел. По соседству, как все знают, установили знаки, запрещающие остановку авто, соответственно, эвакуаторы периодически там шерстят (одни раз я там три штуки сразу видел). И куда людям авто загонять – правильно к нам в комплекс! Прекрасно с балкона это вижу – машину ставят и идут довольные во все стороны оглядываясь – типа, а вдруг кто что скажет, что «не совсем местный». Это еще соседние дома 9 и 10 не заселились, будет веселуха потом…



Ну, как то, так...