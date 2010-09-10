Приёмка квартиры в новостройке - строительная экспертиза
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5 сообщений • Страница 1 из 1
Приёмка квартиры в новостройке - строительная экспертиза
У кого-нибудь есть опыт обращения к фирмам проводящим строительную экспертизу при приемке квартиры?
Можете ли кого-нибудь порекомендовать, сколь будет стоить?
Можете ли кого-нибудь порекомендовать, сколь будет стоить?
Re: Приёмка квартиры в новостройке - строительная экспертиза
Фирм подобных много, только примет ли застройщик во внимание их заключение?
И это пройдет...
Re: Приёмка квартиры в новостройке - строительная экспертиза
Устранение дефектов по смотровому листу до подписания акта приема-передач - стандартная процедура, предусмотренная законодательством и вполне применяемая.
Re: Приёмка квартиры в новостройке - строительная экспертиза
Наша компания нуждалась в проведении независимой строительно-технической экспертизе в г. Рязань. Было принято решение обратиться за проведением экспертизы проекта в fcse.ru. У специалистов компании есть все необходимые допуски, сертификаты, наличие всех необходимых инструментов и оборудования. По результатам обследований были выявлены тотальные ошибки в проекте. Таким образом, именно независимая экспертиза является способом, который помогает решить долгий и затянувшийся спор. С результатами мы обратились в суд, где была доказана вина именно проектной организации. Можем рекомендовать проведение экспертизы, так как ее заключение имеет огромный вес в суде, и сэкономило огромные средства, не сопоставимые с затратами на экспертизу.
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- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
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Приёмка квартиры в новостройке строительная экспертиза
Привожу отрывки из интервью специалистов в области строительства, опубликованного в «Комсомольской правде»:
- Покупая квартиру в новостройке, на что нужно обращать внимание?
- Должен быть полный перечень документов, предусмотренный ФЗ №214 «Об участии в долевом строительстве». Важно, чтобы в разрешении на строительство был указан именно тот объект, который возводится, а не трехэтажный жилой дом вместо 16-этажки. Придите в саму фирму, ознакомьтесь с проектной декларацией, поинтересуйтесь, подает ли застройщик необходимую информацию в управление по надзору в долевом строительстве. Кроме того, узнайте, какие дома этот застройщик уже сдал в эксплуатацию, пообщайтесь с людьми, которые там живут: довольны ли они качеством, выполнил ли он все гарантии?
- Какие документы нужно проверить, чтобы не нарваться на «левого» застройщика?
- Лучше выбирайте уже готовый дом. В первую очередь узнайте, введен ли он в эксплуатацию и наличие регистрации права собственности на данный объект, в которой должны быть указаны характеристики дома — индивидуальный жилой или многоквартирный. Если выбрали строящийся, то просмотрите разрешение на его строительство.
- Как удостовериться в надежности строительной компании?
- Нужно опираться на свою внимательность и юридическую подкованность. Узнайте об уже возведенных ими домах, проверьте документацию, поинтересуйтесь их репутацией в профессиональной среде.
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
- Покупая квартиру в новостройке, на что нужно обращать внимание?
- Должен быть полный перечень документов, предусмотренный ФЗ №214 «Об участии в долевом строительстве». Важно, чтобы в разрешении на строительство был указан именно тот объект, который возводится, а не трехэтажный жилой дом вместо 16-этажки. Придите в саму фирму, ознакомьтесь с проектной декларацией, поинтересуйтесь, подает ли застройщик необходимую информацию в управление по надзору в долевом строительстве. Кроме того, узнайте, какие дома этот застройщик уже сдал в эксплуатацию, пообщайтесь с людьми, которые там живут: довольны ли они качеством, выполнил ли он все гарантии?
- Какие документы нужно проверить, чтобы не нарваться на «левого» застройщика?
- Лучше выбирайте уже готовый дом. В первую очередь узнайте, введен ли он в эксплуатацию и наличие регистрации права собственности на данный объект, в которой должны быть указаны характеристики дома — индивидуальный жилой или многоквартирный. Если выбрали строящийся, то просмотрите разрешение на его строительство.
- Как удостовериться в надежности строительной компании?
- Нужно опираться на свою внимательность и юридическую подкованность. Узнайте об уже возведенных ими домах, проверьте документацию, поинтересуйтесь их репутацией в профессиональной среде.
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
5 сообщений • Страница 1 из 1
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